Adara Molinero necesita ser atendida por los servicios médicos de 'Supervivientes All Stars'

Noche aciaga para Adara Molinero a pesar de ser elegida por Marta Peñate como su madrina de bodas. La concursante madrileña recibió un duro golpe en la cabeza en la prueba del reality y encima fue denostada por la dirección de 'Supervivientes All Stars', ya que recibió como penitencia cocinar una barbacoa entera sin poder probar bocado, ejemplificando un acto de crueldad tras semanas de supervivencia en Honduras por parte del reality de Telecinco.

Adara Molinero, malherida y castigada por la dirección

El primer fin de semana de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' con todos los concursantes unificados no ha dejado indiferente a nadie. La convivencia, lejos de suavizar tensiones, ha intensificado las discusiones y rivalidades. Durante la Conexión Honduras de este domingo, se pudieron ver enfrentamientos que cruzaron la línea de lo personal. Jessica Bueno y Gloria Camila alzaron la voz para calificar de “machirulos” a algunos compañeros, mientras otros se mostraban desconfiados ante las actitudes de Adara o de Iván. En medio del caos, Alejandro Albalá y Miri protagonizaron su primera noche juntos, marcando el inicio de un vínculo inesperado.

La gala, sin embargo, no estuvo exenta de sobresaltos: Adara tuvo que ser atendida por el equipo médico tras un golpe en la cabeza durante una prueba, aunque logró recuperarse rápidamente. La emoción del momento dio paso a la frustración cuando, al no obtener recompensa, rompió en llanto al tener que cocinar una barbacoa sin poder probarla. Torres volvió a dominar las pruebas, consolidando su liderazgo y decidiendo quién comía y quién no, lo que añadió un nuevo capítulo de tensión al grupo, dejando entrever que la convivencia en la isla será cada vez más complicada y llena de alianzas cambiantes.

La jornada terminó con un giro inesperado que alivió momentáneamente el ambiente. Marta Peñate, en un gesto de complicidad y afecto, escogió a Adara como madrina de su boda con Tony Spina, un evento simbólico que el programa organizó para poner un toque de romanticismo al conflicto constante. Bajo la dirección de Laura Madrueño, la pareja se sometió a un divertido test de compatibilidad que reveló su gran sintonía: recordaron su primer beso, su canción favorita y hasta bromearon sobre quién sería más propenso a una infidelidad. Su buena memoria y conexión les valieron varios premios, entre ellos el vestido de novia, el traje del novio y detalles decorativos para la celebración. No obstante, como todo en 'Supervivientes', la alegría duró poco.

El anuncio de que solo cinco compañeros podrían asistir a la boda desató nuevas tensiones. Adara, Torres, Noel, Jessica e Iván fueron los afortunados invitados, mientras Gloria Camila, Miri, Carlos y Alejandro Albalá quedaron excluidos, lo que generó malestar entre los no elegidos.