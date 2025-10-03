La nominación más dura de 'Supervivientes All Stars': Gloria Camila, Miri, Alejandro Albalá y Jessica Bueno en la cuerda floja

La quinta gala de la segunda edición 'Supervivientes All Stars'dejó la unificación y la lista de nominados más impactante hasta ahora: Gloria Camila, Miri, Alejandro Albalá y Jessica Bueno se juegan su permanencia en la isla. Además, el programa vivió el momento de amor más puro de este primer de competición con la visita de Marta Peñate a Cayo Cochinos, lo que supuso un plus extra para Tony Spina de cara a lo que queda de aventura en Honduras.

Unas duras nominaciones y una boda a la vista

En la quinta gala de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se vivió uno de los momentos más esperados por los concursantes: la unificación. Esta nueva etapa, que supone el inicio de una convivencia mucho más intensa, no tardó en generar tensión entre los participantes, ya que la primera consecuencia fue una de las nominaciones más duras hasta la fecha, con Gloria Camila, Miri, Alejandro Albalá y Jessica Bueno en la cuerda floja. A la expectación se sumó el regreso de Marta Peñate, la primera ganadora del formato, quien protagonizó una de las escenas más emotivas de la noche al reencontrarse con Tony Spina. La concursante no solo sorprendió con su aparición, sino también con una inesperada propuesta de matrimonio en pleno directo, que Tony aceptó entre lágrimas y emoción, comprometiéndose a celebrar la boda en Honduras con el apoyo del programa. Este regreso se convirtió en el eje de una gala marcada por la mezcla de sentimientos: desde el entusiasmo de los reencuentros hasta la tensión provocada por discusiones, como la que enfrentó a Fani y Miri por una acusación grave, o la polémica por un robo que encendió los ánimos de los supervivientes.

La noche también estuvo marcada por una despedida inesperada. Tras la salvación de Jessica Bueno días antes, todo apuntaba a que Carlos Alba sería el expulsado, pero el público decidió darle una nueva oportunidad, dejando fuera a Sonia Monroy. La noticia cayó como un jarro de agua fría en la mayoría de los concursantes, que no escondieron su sorpresa e incluso rompieron a llorar al ver que el más discreto de sus compañeros seguía en la competición, mientras la actriz debía abandonar la aventura.

Sonia, aunque dolida, se mostró agradecida por la experiencia vivida en la isla y se despidió con palabras de gratitud. Mientras tanto, en el plató, Montoya debutaba como reportero de '¡Vaya fama!' y se confirmaba el regreso de 'La isla de las tentaciones' a Telecinco, sumando más anuncios a una gala cargada de emociones.

En paralelo, la relación de Marta y Tony se convirtió en el gran foco mediático, al ofrecer una de las escenas más románticas de la temporada, descrita incluso por Jorge Javier como uno de los momentos más conmovedores de la historia del programa.