Marc Márquez sufre una caída en Indonesia y cancela su visita a 'El Hormiguero': Jeremy Allen White será su sustituto

Marc Márquez sufrió una dura caída en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia tras un toque con Marco Bezzecchi, que le provocó una lesión en la clavícula derecha, precisamente en el brazo que ya había sido operado. Debido a este contratiempo, el piloto español no podrá acudir esta semana a 'El Hormiguero', donde estaba programada su entrevista con Pablo Motos. El medio 20 minutos ha afirmado hace unos minutos que su lugar será ocupado por el actor estadounidense Jeremy Allen White, conocido por su papel protagonista en la exitosa serie 'The Bear' y por haber sido pareja de la cantante Rosalía. La inesperada sustitución ha causado revuelo entre los fans del motociclismo y los seguidores del programa, que esperaban el regreso televisivo de Márquez después de proclamarse campeón del mundo.

Jeremy Allen White sustituye a Márquez en 'El Hormiguero'

El ganador de un Globo de Oro a mejor actor por la serie de Disney+, 'The Bear', aterriza en el programa de las hormigas más célebres de la televisión española. El actor estadounidense cambia la alta cocina en la pequeña pantalla por la guitarra eléctrica y los macroconciertos dentro del séptimo arte para encarnar al "boss" del rock de Estados Unidos. Jeremy Allen White presentará en 'El Hormiguero' su nuevo proyecto, 'Deliver Me From Nowhere', un drama musical en forma de biopic del legendario compositor, músico y cantante de Nueva Jersey, Bruce Springsteen. Escrito y dirigido por Scott Cooper, el largometraje cuenta además con la participación en el elenco de Jeremy Strong y contará la grabación del sexto álbum de Springsteen, con el que alcanzó su estatus dentro de la música norteamericana gracias a su éxito, 'Born in the U.S.A.'.

Resto de invitados confirmados en 'El Hormiguero'

Hoy lunes será turno del cantante argentino Duki, quien regresa a nuestro país gracias a su nuevo tour mundial y estrena nueva documental en Netflix, titulado 'Rockstar Duki', que esta disponible en la plataforma. El miércoles, Ana Mena estará presente en el programa líder de Antena 3. La nueva coach de 'La Voz Kids' presenta su nuevo single 'Lárgate', que estará disponible en todas las plataformas este próximo 10 de octubre, además de hablar sobre su exitosa gira, Bellodrama, y su futuro proyecto audiovisual, la película sobre motociclismo 'Ídolos' junto a Óscar Casas. Por último, el jueves para cerrar la semana, 'El Hormiguero' recibe a todo un tótem de nuestro cine, José Sacristán. El legendario actor español presenta 'El hijo de la cómica', su nueva obra de teatro que llega a Madrid en abril de 2026, pero inicia gira en Avilés el próximo 24 de octubre.