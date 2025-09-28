Adiós entre lágrimas: Pepe Navarro, eliminado de ‘Bailando con las estrellas’

La tercera gala de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco dejó este sábado 27 de septiembre una nueva expulsión. Tras la salida de Aless Gibaja la semana pasada, el veterano presentador Pepe Navarro se convirtió en el segundo famoso en abandonar el concurso después de enfrentarse en el último baile a Iago García.

Por segunda semana consecutiva, Navarro llegaba a la gala en la cuerda floja tras recibir una de las puntuaciones más bajas del jurado. En el duelo final, el presentador y su pareja Paula Lastra apostaron por un vals vienés al ritmo de 'It's a Man's Man's Man's World' de James Brown, pero su actuación no convenció por falta de evolución. En el lado contrario, Iago García e Inés Miñana defendieron un jive con 'Can't Buy Me Love' de The Beatles, logrando evitar los fallos técnicos de la semana anterior, aunque con problemas de ritmo.

Finalmente, el jurado decidió salvar al actor de 'El secreto de Puente Viejo' y 'Acacias 38'. Julia Gómez Cora, Blanca Li, Gorka Márquez e Inmaculada Casal votaron a favor de Iago García, mientras que Pelayo Díaz fue el único en mostrar su apoyo a Navarro.

Emocionado, el presentador agradeció la experiencia con un discurso de despedida: "Fue duro y bonito mientras duró. Esto que he vivido no se me va a olvidar jamás. Gracias por el apoyo de Laila (su hija) y mis amigos y a vosotros por permitirme este lujo. Me lo voy a guardar y se lo enseñaré a mi nieto".

Jesús Vázquez no dudó en dedicarle unas palabras de reconocimiento: "Ha sido un honor que un gigante como tú haya aceptado este reto y nos haya regalado estos grandes momentos".