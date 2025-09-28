Natalie Dormer, estrella de ‘Juego de Tronos’, se desmarca de un proyecto marcado por Jeffrey Epstein

La polémica ha golpeado de lleno a Natalie Dormer, la actriz británica conocida mundialmente por su papel de Margaery Tyrell en 'Juego de Tronos'. Dormer ha anunciado que no participará en la promoción de la serie 'The Lady', en la que interpreta a Sarah Ferguson, después de la filtración de un correo electrónico que vincula a la duquesa de York con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos de abuso y tráfico sexual de menores.

Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra y madre de las princesas Beatriz y Eugenia, fue durante años una de las figuras más mediáticas de la familia real británica, tanto por su papel institucional como por sus continuos escándalos financieros y personales. La serie 'The Lady', producida por ITV y Left Bank Pictures, recrea parte de esa historia a través de la relación entre Ferguson y su asistente Jane Andrews, quien fue condenada por asesinato en 2001. Dormer fue elegida para dar vida a la duquesa, en lo que parecía un papel de enorme interés dramático.

Todo cambió con la filtración de un correo electrónico fechado en 2011 en el que Ferguson se dirigía a Epstein llamándolo “amigo generoso y supremo” y disculpándose por haberse distanciado públicamente de él tras sus problemas judiciales. La revelación de este mensaje ha provocado un auténtico terremoto en Reino Unido, con varias organizaciones benéficas retirando su apoyo a Ferguson y cuestionando que siga ocupando cargos como patrona de distintas causas sociales.

En este contexto, Natalie Dormer decidió tomar distancia. La actriz señaló que, cuando aceptó el papel, sabía que interpretar a Ferguson exigía mostrar sus claroscuros, pero que los nuevos hechos hacen imposible que sus valores personales puedan alinearse con las acciones de la duquesa, a las que calificó como “inexcusables”. Por eso no participará en la campaña de promoción de la serie y, además, anunció que donará la totalidad de su salario a organizaciones que ayudan a sobrevivientes de abusos infantiles, entre ellas NAPAC y el Centre of Expertise on Child Sexual Abuse. Dormer quiso dejar claro que esta decisión no supone un reproche hacia la productora Left Bank Pictures, con la que dijo haber tenido una experiencia de trabajo positiva.

La producción de 'The Lady' ya está rodada y se espera su estreno entre finales de 2025 y principios de 2026 en ITV y BritBox. Por el momento, no se sabe si otros actores del reparto seguirán los pasos de Dormer ni si la filtración del correo obligará a modificar el contenido de la serie. Lo que sí está claro es que el proyecto, antes de llegar siquiera a las pantallas, ya está marcado por una controversia que combina a la realeza británica, uno de los mayores escándalos de las últimas décadas y a una de las actrices más populares de 'Juego de Tronos'.