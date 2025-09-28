El reparto original de 'Scrubs' se reúne para la primera lectura del reboot

El regreso de 'Scrubs' ya es una realidad palpable. El reparto original de la mítica comedia médica de principios de los 2000 se ha reunido esta semana para celebrar la primera lectura de guion del esperado reboot. En la mesa se sentaron Zach Braff (JD), Donald Faison (Turk), John C. McGinley (Dr. Perry Cox), Sarah Chalke (Elliot) y Judy Reyes (Carla), quienes compartieron sonrisas y complicidad en este momento histórico para los seguidores de la serie.

La reunión no solo sirvió para volver a ver juntos a los protagonistas, sino también para contar con la presencia de Bill Lawrence, creador y productor ejecutivo de la ficción, que no quiso perderse esta nueva etapa de uno de sus proyectos más emblemáticos. La foto del reencuentro ha corrido como la pólvora en redes sociales y ha reavivado la ilusión de los fans que llevaban años pidiendo un regreso.

Que se haya celebrado ya el primer table read es una señal clara de que el reboot avanza a buen ritmo y que la producción está lista para entrar en su fase de rodaje. Como suele ocurrir en la industria, la grabación de los episodios podría comenzar en cuestión de días o semanas tras este encuentro, aunque después aún quedarán meses de trabajo de rodaje y postproducción antes de que la serie llegue finalmente a las pantallas.

Por ahora, el regreso cuenta confirmado con el núcleo duro del reparto y sus personajes más queridos. Sin embargo, todavía no se ha hecho oficial si veremos de nuevo a actores recurrentes que marcaron la identidad de la serie, como Ken Jenkins (Dr. Kelso) o Neil Flynn (el conserje, Glenn Matthews), cuyas apariciones aportaban gran parte del humor y carisma que hicieron de 'Scrubs' un clásico de culto.

Mientras se despejan estas incógnitas, lo cierto es que la maquinaria de 'Scrubs' ya está en marcha. Y para millones de espectadores que aprendieron a reír y emocionarse con la serie en su día, este reboot supone una nueva oportunidad de reencontrarse con unos personajes que marcaron una época en la televisión.