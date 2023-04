Adri Contreras confiesa la gran pérdida de dinero que ha sufrido durante la King League en 'La Resistencia'

El ganador de la primera edición de la Kings League, Adri Contreras, ha sido el invitado que ha cerrado esta semana de mitad de abril de ‘La Resistencia’. El tiktoker visitó el programa de Broncano para hablar de diversos temas entre los que se encontraba la cantidad de dinero que tiene en el banco y el número de relaciones sexuales que ha tenido este último mes.

El ex de ‘El Chiringuito de jugones’ mostró al público el trofeo que ganó en el torneo organizado por Gerard Piqué y celebrado en el Camp Nou. El reciente ganador, además de tener que ver a un hombre desnudo en el propio plató del programa de MovistarPlus+, no se libró de las preguntas tradicionales del presentador. En cuanto a la cantidad económica que tiene en el banco no dudó en ser sincero confesando que no es tan rico como muchos creen. "Tengo menos dinero en el banco de lo que la gente piensa. En los meses de competición, que han sido tres, me he gastado 20.000 euros. Me quedan entre 10.000 y 20.000 euros. Si se repiten estos tres meses y no gano dinero, me quedaré en números rojos", confesaba.

Por el lado sexual, el ibicenco negó haber tenido relaciones sexuales en el último mes, incluso no darse placer a sí mismo debido a que ha ocupado todo su tiempo al torneo. "No tengo tiempo. Están ahí mis compañeros de piso y lo saben. Desde que vivo con ellos, desde noviembre, no he hecho ni una", desveló.

Unas palabras que provocaron que Grison comentara sobre ello. "Vas a explotar", bromeó el colaborador del programa. El jienense fue más directo. "Te va a petar un huevo o un ojo. Un día vas a pensar que estás resfriado y te va a salir le** por la nariz, eh", decía provocando la risa de todos los presentes.