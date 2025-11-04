Paula Echevarría recuerda en 'El Hormiguero' el vuelo en el que pensó que iba a morir: "Tenía escrito un mensaje de despedida"

Pablo Motos ha recibido este martes en 'El Hormiguero' a los actores William Levy y Paula Echevarría, que comparten protagonismo en la nueva serie para la plataforma SkyShowtime, 'Camino a Arcadia', que aterriza en España el 10 de noviembre.

La ficción sigue a Pablo, el personaje de Levy, quien entrena a un equipo juvenil de lucha canaria y es el vecino ideal en una comunidad unida y aparentemente tranquila. Pero esa fachada oculta un pasado violento en México que regresa con sed de venganza. La aparición de la mujer que dejó atrás lo arrastra a una tormenta emocional que amenaza con destruir todo lo que ha construido.

Este ha sido el primer proyecto en el que ambos intérpretes han coincidido, tal y como han relatado en el programa de Antena 3: "Nos conocimos media hora antes de nuestra primera secuencia juntos, comiendo".

A partir de ese momento, Paula ha conocido de primera mano el fenómeno fan de su compañero en la serie de SkyShowtime, con personas que le siguen a todas partes hasta el punto de haber conseguido trajes de la UME para colarse en el rodaje de la película 'Bajo un volcán', donde el modelo estadounidense se mete en el papel de un piloto militar. Son "gente muy educada" que "no entorpecen el trabajo" y "algún piropo de segundas me llevo", ha admitido la actriz.

En cuando a la serie, la asturiana ha vendido la historia como una producción que incluye "muchos géneros juntos", desde el thriller hasta la historia de amor, con un triángulo amoroso y muchos elementos de acción que a la gente le van a gustar.

"Yo fui inmensamente feliz trabajando porque era la vuelta a la ficción", después de alrededor de cinco años fuera de las escenas, y "era el guion maravilla, el reparto, lo hemos pasado increíblemente bien, nos hemos hecho una mini familia", ha asegurado.

El rodaje ha tenido lugar durante cuatro meses en Canarias y, volviendo al discurso de los fans, el presentador del programa de entrevistas le ha preguntado al intérprete estadounidense qué lugar del planeta elegiría para esconderse: "El lugar más difícil de encontrarme es en Cuba".

Anécdotas

Las grabaciones en la isla preveían que los actores tuvieran que viajar desde la Península y Paula ha desvelado lo que le ocurrió durante un vuelo, en el que pensó que iba a morir. La actriz ha recordado que siempre hay vientos y el aeropuerto es enorme, pero que el día que le tocó volar pilló una tormenta de lo más virulenta: "Tenía escrito un mensaje de despedida".

Paula ha continuado su relato describiendo la cantidad de gritos que se escuchaban en el avión, incluso rezos de los viajeros. "Fue aterrizando y fue un momento bastante complicado", ha continuado, añadiendo que junto a ella estaba la actriz Michelle Renaud, compañera de rodaje, y que en ese momento "tenía un niño de tres meses". "Gracias a dios lo borré inmediatamente, el piloto fue un héroe que pudo hacerlo bien", ha finalizado.

Por otro lado, William Levy ha hablado de la lucha canaria y su preparación con luchadores para poder interpretar a su personaje. "Entrené con ellos todo el tiempo. Me ha gustado mucho ser parte de eso. Me falta mucho todavía comparado con ellos. Esta gente está preparada para eso".

En cuanto al deporte en sí, la lucha canaria "es una de las cosas más nobles que he visto, con mucho respeto. Cuando lo vi por primera vez me sentí en un lugar muy especial, es algo muy bonito. No hay como esa pelea que normalmente hay, compiten con respeto".

Ambos protagonistas han proseguido la entrevista hablando de sus hijos y de lo que quieren para ellos. "Me preocupa que sea feliz y que sepa hacer felices a los demás. En esta vida tenemos que aprender a ser un poco más empáticos, intentar no hacer daño, eso te hace feliz como persona. Tengo la suerte de que lo es", ha explicado Paula.

En la segunda temporada de 'Bajo un volcán', el invitado de este martes trabaja junto a su hija de 15 años y, en ese sentido, ha admitido que su niña es "muy educada, respetuosa con todo el mundo" además de saber escuchar. "Al principio le costó un poquito trabajo hacerme caso", ha afirmado, compartiendo que su mayor preocupación es que elija "las amistades incorrectas".

En cuanto a sus etapas como adolescentes, Levy ha destacado que era "bastante tímido", pero también "muy travieso". Por otro lado, la intérprete de grandes éxitos como 'El Comisario' o 'Velvet', ha comentado que era "un horror", pero que empatizaba mucho con su madre porque nunca ha querido hacerla sufrir. "Mi madre era muy estricta y si me decía a las 22:00 horas en casa, podía protestar lo más grande, pero llegaba a menos cinco". ha recalcado.

Próximos invitados