Alejandro Abad contesta a Mónica Naranjo sobre la "politización" de Eurovisión: "Si vas, cambiarás de opinión"

El productor y compositor Alejandro Abad ha generado revuelo con un vídeo en el que responde abiertamente a las declaraciones realizadas por Mónica Naranjo en una entrevista para Los 40 Principales. La artista, al ser preguntada sobre la posibilidad de representar a España en Eurovisión, respondió con contundencia: "Jamás, jamás, jamás. Ni de coña". Según explicó, años atrás se lo propusieron en varias ocasiones, pero siempre lo rechazó: "Ya no hacemos nada, simplemente ve tú. Compón algo, ve tú. Y yo les decía: ¿por qué me queréis tanto mal?". Para Naranjo, el festival está "muy politizado" y, a su juicio, "quien tiene que ganar, normalmente no gana".

No está politizado según Abad

Ante estas afirmaciones, Abad cuestionó la rotundidad del discurso de la cantante: “Cuando alguien sentencia, lo único que busca es adoctrinar”. En su opinión, Eurovisión no está politizado como afirma Naranjo, sino que es “uno de los eventos más democráticos que existen”. Argumentó que los patrones de votación se basan en afinidades culturales entre países, no en decisiones políticas. “Los países del norte tienden a votarse entre ellos porque comparten un estilo emocional y musical. Lo mismo ocurre con los del sur”, explicó. Como ejemplo, recordó la victoria de Ucrania en el año de Chanel, apuntando que fue un “voto solidario, no político”.

El compositor aprovechó además para aclarar que en Eurovisión “siempre gana la canción que más votos recibe, por la suma de jurado y televoto”, y negó que sistemáticamente se premie a propuestas mediocres. En relación con el ejemplo que puso Mónica sobre Pastora Soler, quien quedó en décima posición, Abad reconoció su calidad vocal pero insistió en que “no solo la interpretación cuenta, sino también la canción, la puesta en escena y el conjunto de elementos”. Por otro lado, también cuestionó la repetida propuesta que, según Naranjo, recibió durante años para representar a España: “¿De verdad piensas que eso es justo? Tal vez haya otra Mónica Naranjo en Cádiz o en Las Palmas que nunca tendrá esa oportunidad”. Criticó que, en ocasiones, los artistas elegidos parezcan decididos antes de las preselecciones como el Benidorm Fest, lo que “quita oportunidades reales a nuevos talentos" se preguntó. Finalmente, Abad lanzó un reto amistoso a la cantante: “Creo que deberías aceptar ir a Eurovisión. Y cuando regreses, te haya ido como te haya ido, estoy seguro de que cambiarías de opinión. Pero sobre todo, si vas, hazlo con una buena canción”. Una propuesta cargada de respeto, pero también de reflexión crítica.