Anne Igartiburu no duda y compara a Alba Carillo con Belén Esteban: "Viviendo de Jesulín"

El trauma que supuso la ruptura de Alba Carillo con Feliciano López sigue siendo palpable en comportamientos como los que la colaboradora de televisión tuvo el pasado fin de semana en el magazín de sobre mesa del ente público, "D Corazón", cuya actitud fue achacada por una de las maestras de ceremonias del programa de RTVE, Anne Igartiburu, que no le tembló en pulso en comparar la actitud de Carrillo con la que realizaba en su día Belén Estaban con Jesulín de Ubrique, provocando una risa generalizada en el plató del programa que emiten sábados y domingos de 13:30 a 15:00 en La 1 de Televisión Española.

¿Estrella sí? ¿Estrella no?

La polémica llegó a raíz del photocall de la alfombra roja del Festival de cine de San Sebastián, que contó con la presencia de muchas celebridades del mundo de lo audiovisual, además de otros tipos de famosos ajenos al cine y la televisión, como fue el caso del ex tenista Feliciano López, quién fue fotografiado en la gala y sobre su persona habló Alba Carillo, con un tono bastante despectivo. "Me parece un insulto hablar de las estrellas del Festival de Cine de San Sebastián, y luego ver a este señor", comentó con recelo la colaboradora televisiva, que obtuvo rápidamente la reprimenda de Igartiburu, que no se cortó un pelo en utilizar las comparaciones. "¿Pero por qué "insulto"?", preguntó la conductora del programa que fue rápidamente contestada por la propia Alba, que sin más explicaciones comentó que Feliciano "no es una estrella", provocando así el comentario de Anne Igartiburu que resonó de forma evidente en el plató del ente público, originando una carcajada al unísono entre el resto de participantes del programa. "Pareces a Belén Esteban viviendo de Jesulín, hablando todo el rato de este señor. ¡Si ya te has separado de él!", exclamó la presentadora del programa.

Alba Carrillo no ocultó su molestia cuando en pleno programa se emitió un vídeo con el único fin de que Feliciano López, su exmarido, hablara de ella. Aunque mantuvo la sonrisa, expresó su descontento afirmando: "¿Me tenéis aquí por él? Creo que aporto muchísimas cosas". La modelo confesó que le daba "pereza" seguir hablando del tema, no solo porque no se llevó bien con su ex, sino porque prefería centrarse en otras contribuciones al programa. La presentadora del espacio, al igual que en otras ocasiones, reconoció que Carrillo es una pieza clave del equipo, aunque esta no es la primera vez que surge tensión por la misma razón. En mayo, la modelo recordó cómo la situación con su exmarido le afectó profundamente, llegando a sufrir una depresión y con consecuencias también para su hijo.