El universo 'Yellowstone', clave en la elección del nuevo Batman de cara al futuro del DCEU de James Gunn

Marvel tiene a Spider-Man y DC, a Batman. El Caballero Oscuro de DC Comics es sin duda uno de los grandes atractivos de la compañía, más allá de la mitología que despierta Superman, reflejada este verano en las salas de cine con el éxito en taquilla de la versión del hombre de acero de James Gunn. Precisamente, el realizador estadounidense que esta al frente del presente y futuro del universo compartido de DC (DCEU) ha revelado recientemente que está visualizando de nuevo la serie '1923', el spin-off de la aclamada 'Yellowstone' en la que además de Harrison Ford, participa en la serie Brandon Sklenar, quien es uno de los favoritos de los fans para interpretar a Batman y las teorías sobre su incorporación están a la orden del día entre los Fabrizio Romano del mundo audiovisual.

¿Quién es Brandon Sklenar?

Brandon Sklenar es un actor estadounidense que ha ido consolidando su carrera en cine y televisión gracias a su versatilidad y a una presencia en pantalla cargada de intensidad. Nacido en Nueva Jersey en 1991, descubrió su vocación artística a temprana edad y decidió formarse en interpretación antes de trasladarse a Los Ángeles, donde comenzó a abrirse camino en la industria. Su primera etapa estuvo marcada por pequeños papeles en producciones independientes y participaciones en series, lo que le permitió adquirir experiencia y visibilidad.

El reconocimiento le llegó con su trabajo en la serie '1923', precuela del exitoso universo de Yellowstone, donde dio vida a Spencer Dutton, un personaje complejo que lo posicionó como una de las revelaciones televisivas del momento. A partir de allí, su carrera tomó mayor impulso, destacando también en el cine con proyectos de corte dramático y romántico, como su papel en 'It Ends With Us', adaptación de la novela de Colleen Hoover. Sklenar ha sido elogiado por la naturalidad con la que encarna personajes vulnerables y a la vez fuertes, convirtiéndose en un rostro emergente al que Hollywood presta cada vez más atención.