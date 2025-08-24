'Justicia para Sohee' llega a Filmin el 29 de agosto

El próximo 29 de agosto, la plataforma Filmin estrena 'Justicia para Sohee', la nueva película de la directora surcoreana July Jung, conocida por el aclamado largometraje “Un monstruo en mi puerta”. Este nuevo trabajo, presentado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, se inspira en un caso real y expone las consecuencias de la explotación laboral juvenil dentro del sistema capitalista surcoreano.

Una mirada necesaria ante una gran injusticia

La cinta aborda la historia de Sohee, una joven sometida a condiciones laborales extremas que la llevan a un trágico desenlace. A través de un thriller judicial, Jung plantea una crítica directa a las instituciones que permiten estas prácticas abusivas y ofrece una mirada devastadora sobre los efectos de una sociedad donde la productividad prima por encima del bienestar humano. Uno de los grandes atractivos del filme es la participación de la reconocida actriz Bae Doona ('Broker', 'El monstruo en mi puerta'), quien interpreta a Yoo-jin, la inspectora encargada de investigar el caso. La directora confesó que, desde su primera reunión, supo que quería contar con la actriz para dar voz a una historia que necesitaba ser escuchada.

'Justicia para Sohee' está inspirada en el suicidio de Hong Su-yeon, una estudiante de 19 años que en 2017 se quitó la vida tras ser explotada en un call center de Jeonju. El caso destapó un patrón sistemático de abuso en programas de formación laboral, donde jóvenes eran obligados a aceptar sueldos bajos y jornadas agotadoras. La repercusión llevó a cambios legislativos en Corea del Sur, con mayor supervisión gubernamental y la eliminación de ciertos programas vocacionales. Con esta película, July Jung busca visibilizar cómo la presión social y las expectativas desmedidas en una sociedad altamente competitiva pueden privar a los jóvenes del respeto y la dignidad más básicos. La directora insiste en que contar esta historia es un paso necesario para generar conciencia. El estreno en Filmin supone una oportunidad única para acercar al público español una de las películas más impactantes del cine surcoreano reciente.