Antonia San Juan reaparece en televisión tras ser diagnosticada de cáncer de garganta: "El mejor premio que me pueden dar estando enferma es trabajo"

Antonia San Juan regresó este martes al plató del 'Late Xou' de La 1, donde reapareció con su característico sentido del humor en pleno tratamiento contra el cáncer de garganta. A su entrada, bromeó con su aspecto físico y provocó las risas del presentador: “Lo que peor llevo es el pelo, tardan mucho en peinarme”, comentó entre carcajadas junto a Marc Giró. Al ser preguntada por su estado de salud, la actriz explicó con serenidad cómo está afrontando esta etapa: “El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien. Tiene sus momentitos, pero como tengo buen carácter, soy de cuidarme y muy zen, llevo unos días muy bien”. San Juan aseguró sentirse con más energía, convencida de que su cuerpo “se va adaptando al tratamiento”. No obstante, reconoció que al principio fue difícil: “Te asustas, luego estás como enfadada de forma inconsciente, y cuando lo asumes, vas a favor de todo”. Más adelante, la conversación derivó hacia el amor y las relaciones, mostrando su habitual espontaneidad y reflexión. Antes de despedirse, quiso dejar un mensaje esperanzador: “Es el primer día después de todo el proceso, estoy feliz de estar trabajando tras todos los vaivenes que tiene esta enfermedad. No quiero convertirme en la imagen del cáncer, porque yo soy actriz, y el mejor premio que me pueden dar estando enferma es trabajo”, zanjó así la actriz y directora de cine canaria.