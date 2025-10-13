Antonia San Juan da nuevos detalles de su lucha contra el cáncer: "Asumir todo esto es doloroso"

Ha pasado poco más de un mes desde que Antonia San Juan se armase de valor para confesar la batalla que estaba librando. Iniciaba su lucha contra un cáncer al que se negaba silenciar, a sabiendas de que su ejemplo podría ayudar a otros enfermos y también a su familia y amigos. “Llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Hoy me hicieron una biopsia y ya me ha dado el médico el diagnóstico: tengo cáncer”, desvelaba.

La actriz anunciaba con ello la necesidad de aparcar sus compromisos profesionales para centrarse en exclusiva en su salud. Su prioridad es ahora recuperarse y vencer la batalla que la vida le ha propuesto. Está animada y cuenta con un beneficioso optimismo, clave para encarar el tratamiento que ya ha iniciado y que también ha ido compartiendo con sus fieles de Instagram, a través de vídeos. Lo ha vuelto a hacer y es que se niega a poner precio a su drama, rechazando ofertas para sentarse a hablarlo en un plató o recibir premios por su condición. Ella prefiere sincerarse a corazón abierto sin cuantificar su situación.

Antonia San Juan avanza nuevos datos de su lucha

La intérprete ya se ha puesto en manos de los médicos y sigue sus pautas y recomendaciones para lograr sanar. También se ha adentrado en el tratamiento que le han propuesto para plantar cara al cáncer. Esto, como cabría esperar, ha trastocado sus prioridades, pero también su rutina: “Adentrarse en las nuevas rutinas tiene mucho encanto, dejar de hacer cosas también, porque en todo este camino algún aprendizaje tienes que tener. Uno no se enferma y va a continuar haciendo las cosas que hacía, algunas valdrán y otras no valdrán”, reflexiona.

Antonia San Juan lo compara con “idealizar a las madres. Mi madre no era perfecta, he cogido cosas de ella que me gustan y he descartado otras de ella que no me gustaban. De mi padre, igual. De mi abuela, la que me crio, igual”. Lo mismo planea hacer de las enseñanzas que le queden de su cáncer: “Cuando uno se enferma, debe reflexionar para ver qué cosas toca soltar. Hay conversaciones con los amigos, hay conversaciones con la familia… los amigos y la familia juegan un papel, pero tiene que ser un papel amable, no puede ser un papel pesado”.

Y es que Antonia San Juan entiende que su entorno se preocupe por ella y desee ofrecerle ayuda, pero a veces dificultan más sin percatarse con su actitud: “Si no, al enfermo lo apabulla. Su vida se empobrece todo el rato hablando de lo mismo y llevar la vida de un enfermo a ese lugar lo deja sin otras posibilidades”. Se alegra de que, en su caso, sus amigos han estado a la altura y no caen en eso que suele decirse de que suelen estar para lo bueno, no tanto para lo malo. Tiene muy buena suerte de verse bien acompañada. No solo ahora que está enferma y lucha por su salud, sino también cuando le sucedían cosas buenas y estaban ahí para alegrarse por ella.

Antonia San Juan. Gtres

Antonia San Juan por eso se siente afortunada con su entorno. Pero está en un momento de cambio y no duda en apartar lo que no le aporta y le lastra. Destaca que siempre “ha estado bastante ordenada y ha ido aceptando las cosas según pasaban, las he ido encajando. He desidealizado muchas cosas y ahora, desde que enfermé, piso mucho más la realidad”. Alejarse de lo negativo es primordial, “tanto de comida como relaciones que me puedan enfermar, sin montar escándalo”. Y es que es de las que piensa que “cuando te adaptas a lo nuevo, lo nuevo te acoge. Lo cómodo es quedarse en lo de siempre y cree que hacer eso es darte placer. Eso es acomodarte y cuando pasan estas cosas, lo vas integrando en tu vida”. Pero entiende que “asumir todo esto es doloroso”.