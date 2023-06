Pitita: «Tengo ganas de ver el nivelón: ya me he puesto los labios del all stars»

La gala final de «Drag Race España» en Atresplayer Premium de este domingo enfrentó a Hornella Góngora, Kelly Roller, Pitita y Vania Vainilla, entre las que, tras 10 semanas, saldría la vencedora y ganadora de 30.000 euros del exitoso programa. El próximo 2 de julio, la plataforma de Atresmedia emitirá el especial «La coronación», en el que veremos la reacción de las reinas finalistas a la emisión de la última gala, con Pitita portando la corona.

¿Está contenta?

Contentísima y muy guapa.

Durante todo el concurso se comentaron mucho tus «outfits».

Me alegro. Eso pretendíamos.

¿Está orgullosa de ellos?

Muchísimo. Al final mi recorrido más largo en la vida como profesional es de como modista. Mi ilusión total era poder hacer un buen trabajo con el mundo de mis vestidos, con todo el tema de las pasarelas y con todos los outfits. También feliz porque el trabajo es enseñar todo esto: el trabajo de muchísima gente que ha colaborado, que ha trabajado, que ha ayudado, que ha acabado, que se ha juntado y que ha mezclado energías para lograr todo esto. El hecho de poder enseñar todo eso, a nivel ya artista que quiere enseñar su obra, es maravilloso. Solo eso ya es un privilegio total.

Supremme Deluxe y Ana Locking coincidieron en que es la temporada de la «evolución». ¿Es Pitita carne de evolución?

Hombre, creo que un poquito. Porque llegué con un par de fuertes que pude hacer bien, pero por ejemplo, en el cante y el baile no tenía muchísima experiencia y pude ganar un reto de ello. También, a nivel de la chorrada, si quieres, del maquillaje... A todo el mundo siempre le queda mucho espacio de crecimiento por muy fuerte que seas. Cualquier persona inteligente sabe que no es tan inteligente, y que nos queda mucho por aprender. Entonces, sí que ha habido un poquito de evolución y que he podido hacer cosas que no había hecho antes e investigar qué tal se me daban por primera vez algunas.

¿La evolución era un tema de conversación?

Estamos todas muy cansadas, muy preocupadas, muy estresaditas, tenemos mucha presión, hacemos mucho trabajo, a veces toca dormir poco, otras tienes que quedarte hasta tarde estudiando o preparándote mentalmente para lo que sea que venga al día siguiente. No te pienses que queda mucho tiempo para hacer análisis. Eso lo haremos ahora, que ya acaba la temporada: vendrá el verano y me la volveré a ver con calma. Ahora es el momento de charlar y reflexionar sobre todo.

¿Tenéis grupo de WhatsApp?

Hombre, claro que tenemos grupo de WhatsApp, como todo el mundo que trabaja juntos. Incluso con los compañeros de clase con los que no te llevas bien, que te toca hacer un trabajo, tienes un grupo de WhatsApp. A ver, que no se me entienda mal, nosotros nos llevamos divinamente.

¿Puede decir el nombre?

No te puedo decir cómo se llama, porque se llama igual que el sitio donde dormíamos y como es un misterio todo. Detrás del espejo, cariño, de todo lo que pasaba detrás del espejo.

¿Qué va a hacer con el dinero?

Cuando se habla de dinero hay que hacerlo con mucha educación, porque es un tema de muy mala educación de hablar. Lo primero: todo el mundo sabe muy bien que Hacienda somos todos, que es la primera respuesta que voy a dar cada vez que alguien me diga o me acuse de rica. Seamos todas un poco conscientes. Todas hacemos la renta y quién no, pues ya lo descubriréis. Recuerdo que la gran mayoría de concursantes entramos allí con una deuda muy grande, porque dejamos todo lo que tenemos y lo que no tenemos en prepararnos, en traer nuestro mejor concurso y traer nuestras mejores propuestas allí. Así que ya nos podrían dar un premio a todas, que aún no tendríamos. Quiero decir que no es dinero, babys, que no es demasiado. ¿Y dónde va, pues a seguir trabajando y a seguir haciendo todo lo que estamos haciendo. No vivo ni un año, cariño, o sea que te tendré que seguir trabajando igual.

¿Qué ha aprendido de sí misma?

Que tengo mucho más aguante físico de lo que pensaba, porque estar las horas que estábamos en los trajes que estábamos... Pensaba que no lo iba a conseguir y lo lograba.

¿Qué expectativas tiene para el All Stars?

Tengo muchísimas ganas de saber de ver quién está y de ver el nivelón. Me parece lo más. A ver quiénes se han puesto los labios de All Stars. Yo me los he puesto sin tener que ir, los tengo recién estrenados. Tener una segunda oportunidad ... En España hemos tenido grandes concursantes. Seguimos siendo de las mejores franquicias, de las que tenemos más audiencia y eso son números, cariño; y los números es lo que nos gusta.