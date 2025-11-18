Cambio de última hora en 'Top Chef': Luis Merlo entra en el concurso por la baja de Antonio Resines

El talent culinario 'Top Chef: Dulces y Famosos' ha sufrido un giro inesperado antes de completar sus grabaciones. Antonio Resines, que figuraba como concursante confirmado, ha tenido que abandonar el proyecto por motivos personales, lo que ha obligado a RTVE a buscar un sustituto de manera inmediata. Finalmente, la cadena ha optado por Luis Merlo, que se incorpora al casting para ocupar la vacante y asumir el reto repostero que se verá en pantalla durante el primer trimestre de 2026.

Según adelantó Yotele y han confirmado posteriormente a verTele fuentes de la corporación, la producción reaccionó con rapidez para evitar alterar el desarrollo del formato. Con esta decisión, Merlo se suma al grupo de doce participantes que competirán en el talent pastelero, cuyo jurado permanece todavía bajo reserva. El actor se medirá con perfiles muy conocidos por la audiencia, como Mariano Peña, Eva Isanta, Alejandro Vergara, Natalia Rodríguez, Roi Méndez, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Marina Castaño, Belén Esteban, Desirée Vila y Tote Fernández, todos ellos dispuestos a demostrar sus capacidades en el mundo de la repostería.

Producido por RTVE en colaboración con Boxfish, el programa adapta la versión 'Top Chef VIP Just Deserts', que ha logrado notables resultados en otros países gracias a la participación de celebridades enfrentadas a desafíos culinarios. En cada entrega, los concursantes deberán superar distintas pruebas técnicas y creativas de repostería, siempre bajo el escrutinio de un jurado especializado que determinará quién continúa y quién queda fuera de la competición.