RTVE apuesta por 'Ena' en el prime time de los lunes tras el final de 'MasterChef Celebrity 10'

Después de celebrar la final de la décima edición de 'MasterChef Celebrity', que coronó a Mariló Montero como ganadora tras un duro duelo con Miguel Torres, la franja en el prime time de los lunes en La 1 se ha quedado vacía y RTVE ya ha decidido quién ocupará ese hueco, teniendo en frente a 'La isla de las tentaciones' en Telecinco y 'Renacer' en Antena 3.

Será la serie sobre la reina Victoria Eugenia basada en la novela homónima de Pilar Eyre y dirigida por Anaïs Pareto, que lleva por título 'Ena' y verá la luz el próximo lunes 24 de noviembre después de 'La Revuelta', tal y como ha anunciado el ente público.

'Ena' es la historia de una reina y también de una mujer. De una joven inglesa que jamás había soñado ser reina de España. Alfonso XIII, con diecinueve años y Rey de España desde 1902, se fijó en ella, una elección que contrarió a su madre, María Cristina.

En el viaje, dejó atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y tuvo que renunciar a su religión para vivir en tierra extraña, en la que lo primero que sufrió fue un atentado el mismo día de su boda, durante el desfile nupcial en la calle Mayor, tras casarse en la Iglesia de los Jerónimos, y que causó decenas de víctimas.

Nunca se sintió aceptada ni querida, pero luchó siempre para conseguir ambas cosas. Moderna en un ambiente tradicional, fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas. Aunque en España se la conoce más como Victoria Eugenia, en la Familia Real británica y en su círculo de amistades siempre la llamaron, cariñosamente, Ena, un homenaje a su nacimiento en tierras escocesas, donde pasó su infancia.

Así es el primer capítulo

El primer episodio lleva por título 'Bodas de sangre' y sigue a Alfonso XIII, que viaja a Londres a pactar su matrimonio con Patricia de Connaught, pero es rechazado. En la misma fiesta, por mediación del marqués de Villalobar, el rey de España conoce a Ena y queda prendado de ella.

A partir de aquí se mandarán cartas de amor ante la oposición de la reina María Cristina, madre de Alfonso. Pero, gracias a las argucias de Eugenia de Montijo, madrina de bautizo de Ena, y del propio Villalobar, Alfonso y Ena logran llevar su amor a buen puerto.

En paralelo, Mateo Morral vuelve a España. Tras un viaje por Europa donde el joven anarquista se ha radicalizado, decide que, para cambiar España, ya no bastan las palabras. El anuncio de la boda real entre Alfonso y Victoria Eugenia es el momento perfecto para pasar a la acción. El 31 de mayo de 1906 se cruzarán ambas historias en un atentado que marcará la Historia de España.

Reparto

La actriz española de ascendencia anglodanesa Kimberley Tell fue la elegida para meterse en la piel de la protagonista, mientras que Joan Amargós es Alfonso XIII. Por su parte Elvira Mínguez encarna a María Cristina, la madre de Alfonso XIII. Completan el reparto Lucía Guerrero (Beatriz de Sajonia), Raúl Mérida (Alfonso de Orleans), Juan Gea (Conde de Romanones), María Morales (Duquesa de la Victoria), Pedro Mari Sánchez (Marqués de Villalobar), Luisa Gavasa (Eugenia de Montijo) y Joaquín Notario (Marqués de Viana).

Asimismo, participan Mariano Peña, que da vida a Miguel Primo de Rivera; Jaume Madaula a Mateo Morral, autor del atentado cometido en la boda de los reyes; Tomás del Estal es Torres Mendoza y Ángel Ruiz da de nuevo vida a García Lorca, personaje que ya encarnó en 'El Ministerio del Tiempo', entre otros.