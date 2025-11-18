El criticado comentario de un osteópata en la Academia de 'OT 2025': "Se me van los ojos, eres muy guapa"

Desde que comenzara la presente edición de 'Operación Triunfo' (OT) el pasado mes de septiembre, la Academia ha recibido la visita de varios profesionales de diferentes ámbitos, desde la nutrición hasta la psicología, para realizar diversos talleres.

Una actividad muy aplaudida porque sirve de aprendizaje y, además, es muy completa para los jóvenes artistas, teniendo en cuenta que conviven las 24 horas del día aislados de lo que sucede fuera y la mayor parte de ese tiempo la dedican a las clases de canto y baile para preparar las galas.

Así, este lunes 17 de noviembre, los nueve "triunfitos" que aún permanecían en el programa antes de cantar en directo en la gala 9 y tras la firma de discos del pasado sábado, tuvieron una charla sobre automasaje impartida por dos osteópatas de la Academia de Osteopatía Thuban.

Sin embargo, el comentario fuera de lugar de uno de ellos ha provocado una oleada de críticas en redes sociales, donde no se ha pasado por alto que hubiera reparado en el físico de Cristina, estudiante del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual.

En mitad del discurso, el profesional reparó en la sevillana de 18 años para explicarle cómo corregir la postura, pero cuando se dirigió a ella le dijo: "Se me van los ojos, eres muy guapa". La joven no reaccionó, aunque se escuchó alguna risa de fondo, y el osteópata reculó ampliando el cumplido al resto de artistas: "Todas, todas, sois todas muy guapas y muy guapos".

Actuación especial por el 25 de noviembre

Han pasado 26 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) estableciera el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo no es otro que denunciar los actos violentos que se ejercen sobre las mujeres en todo el mundo y desde el programa de Amazon Prime Video se sumarán a la celebración.

Durante el reparto de temas, la directora de la Academia de OT, Noemí Galera, ha anunciado que durante la décima gala realizarán dos temas grupales. El segundo estará reservado únicamente a las chicas, que interpretarán la canción 'Lobo' de Elena Gadel cuando se cumpla la medianoche y sea oficialmente 25 de noviembre.