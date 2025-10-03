Carlota Corredera, Dani Mateo y Joaquín Prat se ausentan simultáneamente de sus programas

A simple vista los programas 'No somos nadie', 'Zapeando' y 'El Tiempo Justo' tienen más diferencias que cosas en común, comenzando porque se emiten en distintas cadenas. Sin embargo, este viernes algo les ha acomunado y ha sido la desaparición de sus presentadores habituales. Carlota Corredera, Dani Mateo y Joaquín Prat se han ausentado de sus programas sin previo aviso.

Los espectadores del programa de Ten y Canal Quickie se esperaban como cada viernes encontrarse con Carlota Corredera al frente del formato que fusiona los extintos 'Ni que fuéramos shhh' y 'Tentáculos', pero en su lugar, a las 15:45, les ha recibido María Patiño, que ha alargado su presencia un día más de lo habitual.

Una ausencia que ha alertado a los seguidores del formato producido por La Osa y que se ha encargado de resolver Hugo Montiel en la pausa publicitaria, asegurando que no la habían echado y que volverá la próxima semana: "Hoy no podía venir porque tenía algo personal. Se ha cambiado un día con Patiño y la semana que viene, u la otra, pues Patiño no vendrá el jueves y Carlota hará el jueves y el viernes".

A la misma hora, pero en laSexta, Miki Nadal comenzaba dando la bienvenida desde la silla central del plató de 'Zapeando', presentando a los colaboradores que le iban a acompañar durante una hora y media. Sin embargo, el colaborador zaragozano, que suele ser el sustituto habitual de Dani Mateo, no ha aludido en ningún momento a la falta del presentador, que este jueves se despedía emplazando a la audiencia al próximo programa.

Una situación que se ha repetido en Telecinco. Joaquín Prat ha sido sustituido por María Ruiz, la periodista que se encarga de presentar la sección de actualidad, mientras que César Muñoz ha seguido al frente de la parte dedicada al corazón. Según ha informado 'El Televisero', este cambio de última hora se ha debido a asuntos personales y el próximo lunes debería reaparecer en pantalla.