Jimmy Fallon se desmarca de la polémica en los late night: “Damos a ambos lados por igual”

En medio de un panorama agitado para los programas nocturnos en Estados Unidos, Jimmy Fallon ha querido dejar clara la filosofía que mantiene al frente de “The Tonight Show”, el icónico formato de NBC que presenta desde hace más de una década.

En una entrevista en CNBC, el humorista explicó que su programa “nunca ha sido realmente político” y que su objetivo sigue siendo hacer reír a todos los espectadores. “Nos metemos con los dos lados por igual e intentamos que todo el mundo se ría. Esa es la manera en la que funciona nuestro programa”, afirmó. Fallon insistió en que la línea de sus monólogos no ha cambiado desde los tiempos de Johnny Carson, una de las grandes leyendas del show: “Yo lo único que hago es centrarme en que los chistes sean buenos”.

El presentador también quiso destacar la labor de su equipo de guionistas: “Tengo un grupo de escritores fantástico, y lo que intentamos es hacer el mejor programa posible y entretener a todo el mundo”, subrayó.

Sus palabras llegan en un contexto en el que otros late nights han estado en el punto de mira. En julio, CBS anunció la cancelación de “The Late Show With Stephen Colbert”, y en septiembre ABC suspendió “Jimmy Kimmel Live!” después de que su presentador realizara unos polémicos comentarios sobre el tiroteo relacionado con Charlie Kirk. Aunque el programa de Kimmel ya ha vuelto al aire, su suspensión abrió un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en televisión.

En ese momento, Fallon dedicó unas palabras públicas a su colega desde “The Tonight Show”: “No sé qué está pasando, nadie lo sabe. Pero lo que sí sé es que Jimmy Kimmel es un tipo decente, divertido y cariñoso. Y espero que vuelva pronto”.

A pesar de su esfuerzo por mantenerse alejado de la confrontación política, Fallon ha sido mencionado en varias ocasiones por figuras como Donald Trump, que incluso ha pedido que sea despedido. Sin embargo, el cómico insiste en que su prioridad es mantener “The Tonight Show” como un espacio de humor ligero y accesible, pensado para que todos los públicos puedan disfrutarlo sin importar sus ideas.