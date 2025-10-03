Pepa Bueno llevará el Telediario 2 a Ramala en el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre

Un mes después de su primera salida fuera de plató, la presentadora del Telediario 2, Pepa Bueno, se trasladará hasta Ramala, Cisjordania, el único territorio palestino al que puede entrar la prensa internacional, para ponerse al frente del especial informativo que prepara RTVE con motivo del segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre.

El próximo martes 7 de octubre se cumplirán dos años de los ataques terroristas de Hamás y otras milicias palestinas, que reactivaron el gran conflicto de Oriente Medio hasta la actualidad y todos los informativos del ente público contarán con especiales en directo desde los principales escenarios y un amplio equipo de enviados especiales para cubrir todo el contexto, entre ellos el espacio informativo de La 1.

Desde allí, la conductora, que se estrenó el pasado 1 de septiembre como presentadora de la edición nocturno del Telediario, contará con testimonios de la población civil que sufre las consecuencias de los ataques israelíes. Junto a ella estará el corresponsal Marc Campdelacreu, desplazado a Tel Aviv en el acto conmemorativo en homenaje a los rehenes de Israel todavía secuestrados. También viajará a la zona el enviado especial Íñigo Herraiz para completar el relato y el análisis.

Por otro lado, la cadena ha preparado otros programas especiales y RNE se desplazará a Jerusalén para emitir en directo 'Las Mañanas de RNE', con Juan Ramón Lucas. Será un informativo especial de 6:00 a 10:00 horas, con un gran despliegue de enviados especiales que se podrá seguir en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España.

Como aperitivo, este sábado 4 de octubre, 'Informe Semanal' analizará el plan de paz planteado por la Casa Blanca, desde tres de los escenarios del conflicto: la Franja de Gaza, donde la ofensiva israelí ha desencadenado una catástrofe humanitaria sin precedentes en la zona; Cisjordania, donde confluyen los deseos de una Palestina cada vez más reconocida internacionalmente y el avance de los asentamientos judíos; e Israel, un país con una imagen cada vez más deteriorada por la masacre en Gaza.