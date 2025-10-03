“No estoy segura de que sea el final”: Sarah Jessica Parker abre la puerta al regreso de Carrie Bradshaw

Aunque Carrie Bradshaw parece haberse despedido definitivamente de sus icónicos Manolos, Sarah Jessica Parker no tiene tan claro que el personaje que la convirtió en un fenómeno global haya escrito su último capítulo.

La actriz, ganadora de seis Globos de Oro, habló en el programa “CBS Mornings” tras la emisión del desenlace de “And Just Like That…”, la secuela de “Sexo en Nueva York”, y dejó entrever que la historia podría no estar del todo cerrada. “No estoy segura de que esa decisión signifique lo que parece, porque podría tratarse simplemente de una pausa”, confesó Parker, avivando la esperanza de los fans.

La intérprete explicó que el final de la serie responde al deseo del showrunner, Michael Patrick King, de concluir en un punto álgido: “Creo que es por respeto a una experiencia profesional tan especial que uno debe plantearse qué quiere hacer, si ya lo ha hecho. A veces es mejor retirarse con elegancia cuando todo se siente enérgico y en su sitio, en lugar de estirar las cosas y abusar de la generosidad del público”.

En julio, King comunicó al reparto que “And Just Like That…” terminaría con un especial dividido en dos partes, poniendo fin a tres temporadas que comenzaron en 2021. “Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada, me di cuenta de que este podía ser un lugar maravilloso para detenerse”, explicó entonces el creador.

Aun así, Parker quiso remarcar el enorme valor que el personaje ha tenido en su vida y mostró su agradecimiento a los seguidores: “Solo puedo dar las gracias de la forma más sentida y profunda. Tengo una deuda de por vida con los fans”, expresó emocionada.

Carrie Bradshaw nació en la serie original de HBO, “Sexo en Nueva York”, que se emitió entre 1998 y 2004, y a la que siguieron dos películas y, años después, esta secuela en HBO Max. Un universo televisivo que marcó a toda una generación y que, a juzgar por las palabras de su protagonista, podría guardarse todavía un regreso inesperado en el futuro.