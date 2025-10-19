Carlota Corredera se estrena en 'D Corazón' con cautela: "No quiero que me riñan mis otros compañeros"

La nueva temporada televisiva no ha podido comenzar de mejor manera para Carlota Corredera que presenta los viernes 'No somos nadie' en Ten y Canal Quickie, la semana pasada se estrenó como colaboradora de 'Directo al grano' y, este domingo, ha vuelto a sumar un nuevo programa en La 1, con su debut como colaboradora en 'D Corazón'.

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos han recibido con los brazos abiertos a la periodista, que ha estado acompañada por Alberto Guzmán y Anna Gurguí, entre otros, y rápidamente ha entrado a comentar los temas del día que tenía preparados el espacio del ente público dedicado al corazón.

El primero de ellos, la primera actuación de Leire Martínez tras la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. La comunicadora ha dejado clara su postura, instando a dejar de poner el foco en las dos solistas y centrarse en los motivos del resto de componentes.

"Al final se ha conseguido que tengamos que dividirnos entre Team Leire, Team Amaia...Yo soy de las dos", ha señalado, añadiendo que "por edad" ha crecido con Amaia, pero que admira "muchísimo" a Leire, quien "siempre ha sido muy generosa con nosotros".

"Algún día va a haber una rueda de prensa o entrevistas", ha proseguido Corredera, apuntando que le encantaría que los miembros del grupo, incluido el guitarrista Pablo Benegas que acaba de irse, "den un paso adelante y digan realmente si están orgullosos de la gestión que han hecho de la despedida de Leire porque yo creo que no se han portado bien con ella".

Por otro lado, se ha referido a sus compañeros de Ten cuando ha abordado la noticia sobre las memorias de Isabel Preysler, que se publicarán el próximo 22 de octubre. La colaboradora gallega ha optado por contar nueva información, después de haber mencionado los detalles que había aportado David Insua en 'No somos nadie' sobre las cartas que aparecerán al final del documento.

"En la última parte del libro aparecen unas cartas, no quiero que me riñan mis otros compañeros de mis otros trabajos, pero os puedo decir que Isabel sí va a hablar absolutamente de todo con Vargas Llosa. Creo que no se va a guardar nada", ha adelantado.