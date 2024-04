Carmen Borrego defiende a su madre y amenaza con emprender acciones legales en 'TardeAR': "¡Ya está bien de difamar!"

En una intervención que paralizó el programa 'TardeAR', Carmen Borrego, hija de la presentadoraMaría Teresa Campos, llamó visiblemente enfadada para desmentir las acusaciones vertidas por Bigote Arrocet hacia su madre. El programa se centraba en discutir las declaraciones de Arrocet, quien afirmó que María Teresa "había expulsado a su nieto de su casa".

Desde el plató de 'TardeAR', se debatía sobre las revelaciones de Arrocet en una entrevista exclusiva para la revista 'Diez Minutos'. Fue en ese momento cuando Leticia Requejo, colaboradora del programa, interrumpió la discusión para informar que Carmen Borrego estaba al teléfono. Visiblemente molesta por las declaraciones del que fuera pareja de su madre, Borrego fue clara y contundente en su respuesta: "Quien conoce a mi madre sabe que no ha echado ni a un empleado. Ya está bien de difamar".

Además, Borrego advirtió que tomará medidas legales contra aquellos que difamen a su madre: "Recuerdo que mi hermana y yo tenemos los derechos de imagen de mi madre y será demandado todo aquel que la difame". La hija de María Teresa Campos insistió en la gravedad de las acusaciones y defendió la honorabilidad de su familia: "No se puede destrozar a una familia, incluida a una persona que desgraciadamente está fallecida y no se puede defender", agregó.

Apuntando directamente a Arrocet, Borrego afirmó que este no tiene autoridad para inventar información: "Este señor no es del clan Campos desde hace muchos años, no está en nuestras vidas y no tiene licencia para inventarse cada cosa que quiera decir", expresó. Finalmente, Borrego concluyó su llamada advirtiendo que no tolerará más difamaciones hacia su madre y que tomará todas las medidas legales necesarias: "No voy a consentirlo, se acabó el juego y el daño a la familia Campos que llevamos toda la vida trabajando de manera honrada. Quien difame a mi madre será demandado", concluyó antes de colgar el teléfono.