Terelu Campos, rota en Semana Santa sin María Teresa Campos: “Está siendo muy duro”

Este lunes las lluvias han sacudido a la ciudad de Málaga interfiriendo en las procesiones y los pasos del Lunes Santo. Un inicio de Semana Santa que hace todavía más agridulce estas fiestas para Terelu Campos. La presentadora se encuentra recuperándose de su último revés de salud, pero no ha dudado en acudir a Málaga para vivir las fiestas. Esta será su Semana Santa más triste, pues es la primera que pasa sin María Teresa Campos, que falleció el pasado mes de septiembre. Al lugar tampoco podrá desplazarse su hermana, Carmen Borrego, debido a que se encuentra participando en “Supervivientes 2024”.

Quienes sí han acudido junto a la presentadora han sido su hija, Alejandra Rubio, y la pareja de esta, Carlo Costanzia. Ya el domingo se vio a la pareja desplazándose hasta su residencia en Málaga para acompañar a Terelu en estos momentos.

Este lunes se ha dejado ver para disfrutar de la procesión de Jesús el Cautivo, por el que toda su familia siente una gran devoción, y ha relatado cómo está sobrellevando este momento sin su madre: “Para mí está siendo muy duro. Lo que pasa es que yo ya lo dije, yo pasé un luto diferente el año pasado, que sabía que ya nunca volvería a ver la Semana Santa y de esa manera también he ido cumpliendo, desgraciadamente, a lo largo del último año, momentos delicados”, comenta la televisiva.

Terelu Campos Gtres

Terelu Campos no ha podido esconder su dolor y ha pedido a todos que entiendan cómo es para ella vivir su primera Semana Santa sin su madre. A finales de año, las hermanas Campo ya hablaron un poco de lo duro que sería para ellas todas las fiestas familiares sin María Teresa Campos. En Navidad ya se mostraron abatidas por tener que vivir esta experiencia sin su madre, pero en el caso de la Semana Santa es todavía más duro debido a que todos los años las Campos seguían la procesión en Málaga muy de cerca junto a la fallecida presentadora.

“Estos días están siendo con mucha pena. Una pena que el tiempo no nos acompañe, de que esté en peligro todo el trabajo de tantas personas durante todo el año”, decía sobre las fuertes lluvias que ya han hecho que la salida de algunos pasos se lleguen a modificar o, incluso, a cancelar. “Para nosotros la Semana Santa es uno de los momentos más importantes en todo el año. No solo por nuestra fe y nuestra devoción, sino también porque es un momento importante para la economía, para el turismo. Y, claro, cuando no nos acompaña el tiempo se viene todo abajo y es una pena muy grande”, concluía profundamente afectada.