CCOO sufre un hackeo y se desvelan sus 'polémicas' facturas: "El alcance de la filtración es muy crítico"

Comisiones Obreras (CCOO) ha sido víctima de un ciberataqueque ha dejado al descubierto información altamente sensible. Un grupo de ciberdelincuentes ha filtrado en la 'deep web' más de 700.000 documentos que contienen datos personales, contraseñas de acceso a servicios y detalles financieros del sindicato. Entre la información filtrada destacan facturas de restaurantes de lujo frecuentados por dirigentes de la organización, lo que ha generado un gran revuelo.

El escándalo ha cobrado fuerza tras conocerse que entre los establecimientos visitados por miembros de CCOO se encuentran restaurantes de alta categoría, incluyendo uno con dos estrellas Michelín, cuyos menús oscilan entre los 180 y 220 euros. Asimismo, figuran en la lista otros locales con precios elevados, como un restaurante gallego especializado en productos frescos, con menús de aproximadamente 45 euros. Según ha revelado el periodista Pelayo Barro en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco, en la documentación filtrada aparecen anotaciones detalladas sobre cómo realizar las reservas, incluyendo información sobre precios especiales para el sindicato y disponibilidad de servicios como aparcacoches o salas privadas.

'La mirada crítica' Mediaset

El alcance de la filtración preocupa no solo por la exposición de datos privados, sino también por el impacto que pueda tener en la reputación de CCOO. Pelayo Barro ha subrayado en su intervención junto a Ana Terradillos que "el volumen de documentos filtrados es significativo", aunque ha precisado que no se puede determinar con exactitud cuánto dinero ha sido gastado en estos restaurantes ni la frecuencia con la que los dirigentes acudían a ellos. No obstante, la publicación de esta información ha generado un fuerte debate sobre el uso de fondos en el sindicato y la transparencia en sus gastos.

Por otra parte, el ciberataque ha sido atribuido a un grupo conocido como Hunters International, especializado en ataques a organizaciones de diversos sectores en todo el mundo. Según los expertos en ciberseguridad, este grupo opera de manera global, aunque curiosamente no se han registrado ataques en Rusia, lo que ha llevado a algunos analistas a considerar que podría estar operando con el consentimiento de ese país. Hasta el momento, no se ha determinado con certeza la procedencia de los atacantes ni sus motivaciones específicas para hackear a CCOO. Ante esta situación, el sindicato aún no ha emitido un comunicado detallado sobre las medidas que adoptará para mitigar las consecuencias del ataque. Sin embargo, este incidente ha abierto un nuevo debate sobre la seguridad digital de las organizaciones en España y la necesidad de fortalecer las medidas de protección frente a ciberataques.