Qué ha sido de Rosa Benito: de ganadora de 'Supervientes' a colaboradora de Telecinco

Rosa Benito ha sido una de las grandes contertulias de 'Sálvame', protagonizando muchas de las mejores tardes del exitoso programa vespertino de crónica social de Telecinco. Llevaba tres años sin conceder una entrevista privada sobre su persona hasta que apareció en 'De Viernes' el pasado 7 de febrero en el que volvió a "desnudar su alma" y confesar que llegó a tomarse "hasta 15 pastillas para poder descansar".

Con 'Supervivientes' a la vuelta de la esquina, repasamos desde LA RAZÓN el paso de Rosa Benito por las playas de Honduras, que la catapultaron hasta la primera posición, escribiendo su nombre con letras de oro en los anales del concurso de Mediaset.

Así fue el paso de Rosa Benito por 'Supervivientes'

Rosa Benito nunca fue líder de su edición, pero no le hizo falta para alzarse campeona del reality de Telecinco cuyas galas, al igual que en esta ocasión, estaban comandadas por Jorge Javier Vázquez. Ganadora con un 68% de la audiencia, la gaditana comando una edición en la que se mezclaban celebridades de nuestro país con concursantes anónimos. Una edición muy emocionante con Kiko Rivera, Aída Nizar o Jacobo Ostos.

Demostró estar preparada para el reto, evolucionando de menos a más en el concurso, protagonizando dos momentos muy sonados en la historia del reality: su reencuentro pasional con Amador Mohedano y un beso de película sobre la arena blanca de Honduras que ya es historia de la televisión y su comprometida conversación sobre Ortega Cano por las preguntas realizadas por una curiosa Aída Nizar.

Después de tres años de silencio sobre su vida privada, Rosa Benito decidió abrirse en una entrevista profundamente reveladora donde habla de los momentos más oscuros que ha atravesado. Con gran emoción, recordó aquella etapa en la que sintió que tocaba fondo y en la que, al mirarse en el espejo, se planteó una pregunta clave: "¿Perdona? Tú que has sido una mujer valiente, fuerte, luchadora, ¿contigo van a poder? Contigo no puede nadie”.

Sin embargo, reconoció que llegar a ese punto la llevó a tomar una decisión difícil, pero necesaria para su bienestar. La gran exposición mediática que vivió durante años, especialmente tras su separación de Amador Mohedano, terminó pasándole factura y afectando gravemente su salud mental, hasta el punto de necesitar ayuda profesional.

"Lo más importante que el ser humano tiene es la paz mental. El miedo te acobarda. Mentalmente, he estado enferma", confiesa. Fue entonces cuando, tras sufrir ataques de ansiedad y temer incluso salir de casa, recurrió a una psiquiatra que le hizo recuperar la confianza en sí misma.

"Toqué fondo y, como para eso están los profesionales, encontré una psiquiatra que me hizo creer en mí, me sacó adelante y resurgí. Pero no de la noche a la mañana", relató. Su situación la llevó a tomar una decisión drástica y pedir su ingreso en un centro psiquiátrico de forma voluntaria, un recuerdo que, lejos de avergonzarla, atesora con cariño: "Quise estar en un psiquiátrico y recuerdo esa parte de mi vida con mucho amor". Ahora, tras haber aprendido a convivir con su enfermedad mental, asegura sentirse más libre y en paz consigo misma, dispuesta a disfrutar de esta nueva etapa con ilusión.

En esta sincera conversación, también hizo una dura reflexión sobre su pasado en televisión y las decisiones que tomó por necesidad económica: "Estar en la prostitución no es vender tu cuerpo. Estar en la prostitución es hacer cosas que haces por dinero, aunque no quieras. Y yo lo he hecho. No quiero prostituirme más".

Reconoció en su última entrevista que, en su momento, sintió la presión de mantenerse en televisión para afrontar sus gastos, pero se arrepiente de no haber puesto freno antes a una situación que le pesaba demasiado. Ahora, con el pasado atrás, Rosa Benito afirmó con determinación: "Pienso que ahora es mi momento", dejando claro que, tras haber pasado por el infierno, ha renacido con más fuerza que nunca.