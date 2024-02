Clara Galle y Julián Peña confiesan en 'El Hormgiuero' como es rodar escenas de sexo: "Es algo que te lo tienes que tomar muy seriamente, como una coreografía"

‘El Hormiguero’ volvió a recibir en esta mitad de semana a dos actores jóvenes. Clara Galle y Julio Peña regresaron por tercera vez consecutiva al espacio de Antena 3 para promocionar la última parte de Raquel y Ares llamada ‘A través de tu mirada’. La ficción, que se estrena el próximo viernes 23 de febrero, cierra su trilogía.

Ambos actores volvieron a demostrar la complicidad que derrochan, a pesar de haber fallado en un juego que prepararon las hormigas moradas, y prueba de ello fue la manera en la que ambos narraron sus fobias y como Clara le gastó una broma a Julián, coincidiendo en un vuelo con Jaime Lorente y siendo este partícipe, ya que el joven actor tiene miedo a volar.

Tanto Galle como Peña coincidieron, cuando Pablo Motos le preguntó por una escena en la que sus personajes protagonizaban escenas íntimas. “Sin quererlo al final teníamos un máster ya en eso”, decían ambos. “Son escenas que ponen muy nervioso, ¿sabes?. Las estás haciendo y tienes un equipo alrededor, te sientes muy vulnerable porque estás con muy poca ropa y al final mola que tengas a alguien para calmarte que es lo que hemos hecho mutuamente”, explicaba el joven de 23 años a la vez que su compañera, y amiga, afirmaba.

El presentador quiso saber más al respecto por lo que no dudó en preguntarle a sus invitados que consejos podrían dar para aquellas personas que nunca han interpretado una escena así. “Lo primero, ponte bien la pegatina. A mi me ha pasado que alguna vez se ha escapado por ahí y si hay un traveling circular no mola”, decía la pamplonica de 21 años provocando la risa de todos los presentes. “Es hacerlo como el trabajo que es. Al final es algo que te lo tienes que tomar muy seriamente, como una coreografía. Además, justo esa escena estaba muy coreografiada”, decía su compañero a la vez que la actriz le respondía que “quedó muy bonita”.