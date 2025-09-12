Teledeporte emitirá en directo la semifinal del EuroBasket 2025 entre Antetokounmpo y Şengün: fecha y hora

Riga se viste de gala para convertirse en el epicentro del baloncesto continental hoy 12 de septiembre con los dos partidos de semifinales del EuroBasket 2025. Sin España, Francia, la Serbia de Nikola Jokic o la Eslovenia de Luka Doncic, los ojos estarán puestos esta tarde en Giannis Antetokounmpo, que disputará por primera vez una semifinal con su selección. Grecia no lo tendrá fácil, ya que enfrente estará la Turquía de Ataman, liderada por el pívot de Houston Rockets Alperen Şengün, con escuderos de gran calibre como son Cedi Osman y Shane Larkin. RTVEha elegido este partido para emitirlo en abierto y se podrá ver en Teledeporte a partir de las 20:00.

Antes, durante la primera franja del tramo vespertino de la pequeña pantalla, será turno de la campeona del mundo, Alemania. El conjunto germano sufrió ante un correoso a la par que solitario Luka Doncic, mermado en los minutos finales del partido de cuartos por culpa de las faltas personales. Enfrente estará otra de las grandes sensaciones de este torneo continental, la Finlandia de Lauri Markkanen, una torre de 2,13 metros de altura que nunca decepciona en los torneos FIBA y que comanda al país escandinavo en busca de su primer entorchado internacional, consiguiendo con estas semifinales, el mejor resultado de su historia en un campeonato entre países (fueron sextos en el EuroBasket de 1967). Este encuentro se podrá ver a través de Courtside 1891, la plataforma oficial de la FIBA, que permite ver todos los partidos del torneo, en directo y también bajo demanda. Hay dos opciones para contratarlo, por tu cuenta a un precio de 17,99 € para ver todo el Eurobasket 2025 en directo o diferido. También existe la posibilidad de contratarlo un mes a través de DAZN como intermediario, con un precio de 9,99 € ese mes.