Mediaset recoloca ‘First Dates’ en Cuatro para intentar recuperar su franja

Mediaset ha despejado al fin la incógnita sobre el futuro de 'First Dates'. El programa de citas que conduce Carlos Sobera regresa a Cuatro este jueves, 11 de septiembre, tras varias semanas instalado en la parrilla de Telecinco.

La decisión responde al desgaste sufrido por el segundo canal del grupo en el access prime time desde que perdió su formato insignia. Durante este tiempo, Cuatro ha intentado cubrir la franja con reposiciones de 'Viajeros Cuatro', que apenas han superado el 2% y 3% de cuota, incapaces de competir contra 'El Intermedio' en laSexta.

Además, la presencia de 'First Dates' en Telecinco generaba un problema añadido: retrasaba el arranque de 'Supervivientes All Stars' hasta las 23:00 horas, lastrando a uno de los formatos más competitivos de la cadena principal.

Con este movimiento, Mediaset busca reforzar Cuatro con un producto emblemático y, al mismo tiempo, liberar espacio en Telecinco para potenciar a 'Supervivientes All Stars', que también estrenará versión access los lunes y miércoles, presentada por Laura Madrueño.