Un coach de 'La Voz' sufre un llamativo susto durante el Asalto Final: "Creo que me está dando un..."

La última gala de 'La Voz', el concurso musical de Antena 3, ha sorprendido tanto a los espectadores como a los coaches con un cambio revolucionario en su mecánica. El Asalto Final, una etapa crucial donde se decide quiénes avanzan a los Directos, ha presentado por primera vez las llamadas "batallas cruzadas", enfrentamientos entre concursantes de diferentes equipos. Este giro inesperado ha generado tensión y emociones intensas, especialmente para Malú, quien no ha logrado ocultar su nerviosismo ante las nuevas reglas.

La emisión de este viernes 22 de noviembre ha comenzado con la presentadora Eva Gonzálezanunciando el innovador cambio: en lugar de enfrentamientos dentro de los mismos equipos, los concursantes tendrían que medirse con miembros de otros grupos. Además, el público presente en plató sería el encargado de elegir al ganador de cada batalla, dejando a los coaches sin poder de decisión. "Me parece muy duro", ha reaccionado Malú al enterarse de la mecánica. Como la última en completar su equipo, fue la primera en tener que someterse a esta dinámica, lo que ha incrementado su ansiedad. Con cada nueva batalla, su nerviosismo ha ido en aumento, llegando a pedir ayuda humorísticamente: "Creo que me está dando un shock anafiláctico. ¿Puedo salir? Necesito azúcar".

Por otra parte, el momento más tenso para Malú ha llegado cuando tuvo que elegir a Úrsula, una de sus concursantes, para enfrentarse a La Jose, del equipo de Luis Fonsi. Tras ambas actuaciones, el público ha decidido en favor del equipo de Fonsi, dejando a Malú visiblemente afectada. Entre bromas y súplicas a sus compañeros, la cantante madrileña ha tratado de evitar que eligieran a su equipo en las siguientes rondas. "No me retes ahora, te lo ruego", ha comentado a Pablo López, quien finalmente ha enfrentado a un miembro de su equipo con otro deAntonio Orozco. El humor de Malú, que ha exagerado su malestar para aliviar la tensión del momento, no ha logrado ocultar la carga emocional de la noche. Sin embargo, también ha mostrado su lado más humano, especialmente en un formato de Atresmedia donde las decisiones son cada vez más difíciles y determinantes.

Mientras Malú lidiaba con sus emociones, sus compañeros también han mostrado sus impresiones. Pablo López ha confesado sentirse asustado ante la posibilidad de perder a alguno de sus concursantes. Por su parte, Luis Fonsi ha adoptado una actitud optimista: "Sé que están preparados. Les va a ir bien". Antonio Orozco ha destacado la calidad de la edición, afirmando que "'La Voz' está muy reñida". El cambio en las reglas ha generado sin duda algunas opiniones divididas entre los coaches, pero todos coincidieron en que dejar la decisión en manos del público aportaba frescura al formato. "Nos apetece que ellos decidan", ha afirmado López.

En otro orden de cosas, el Asalto Final ha dejado fuera a grandes voces, y Antonio Orozco ha sido el segundo más afectado después de Malú. Tras perder a un talent prometedor, ha querido dedicar palabras llenas de admiración y humildad, pidiendo al público que no dejara de apoyar a los concursantes eliminados: "Hay que ayudarle como sea. Su voz es digna de estudiarse en los mejores colegios".