Colate Vallejo-Nágera ficha por 'TardeAR'

'TardeAR' mueve ficha y sorprende a la audiencia. El programa de Telecincoha anunciado la incorporación de Colate Vallejo-Nágera como su nuevo colaborador. El anuncio se hizo durante la última emisión del programa, con Beatriz Archidona, quien está sustituyendo a Ana Rosa Quintanadurante el verano, dando la bienvenida al exconcursante de 'Supervivientes 2019'.

La presentadora comenzó el programa presentando a los colaboradores del día, entre ellos, Mario Vaquerizo, Sheila Casas, Carolina Ferre, y finalmente, Colate Vallejo-Nágera. "Hoy tardeamos con Mario Vaquerizo; Sheila Casas, que no se ha arrepentido y repite con nosotros; Carolina Ferre y tenemos también un estreno: Colate, bienvenido", anunció Archidona. Esta presentación marcó el regreso de Vallejo-Nágera a Telecinco después de cinco años.

Durante la presentación, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera aprovechó para expresar su gratitud y establecer una conexión especial con Archidona. "Qué recibimiento tan bueno me has dado en privado", comentó Colate, a lo que Archidona respondió con complicidad: "Claro que sí, te quejarás del cariño. Tenemos ahí nuestras cosillas". Esta interacción generó curiosidad entre los demás colaboradores, especialmente Mario Vaquerizo y Carolina Ferre, quienes bromearon sobre la relación entre Archidona y Vallejo-Nágera. El ambiente se llenó de risas y misterio cuando Archidona dejó abierta la posibilidad de revelar más detalles en el futuro: "Algún día lo contamos, no pasa nada. Yo te lo cuento luego. Ahora todo el mundo está con la intriga. Que es una tontería, no pasa nada...". Vallejo-Nágera, visiblemente divertido, respondió: "Yo me enteraré también".

Tras la animada presentación, el programa procedió con su formato habitual, donde Colate hizo su debut comentando diversos temas, entre ellos el desempeño de Lamine Yamal en la Eurocopay las últimas controversias alrededor de Álvaro Muñoz Escassi, con quien Colate coincidió en 'Baila como puedas' de TVE.