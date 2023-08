Sheila Casas recibe el alta hospitalaria y ya está en casa

Ya está en casa. Sheila Casas ha compartido ante sus seguidores en las redes sociales la mejor de la noticia: ya ha recibido el alta hospitalaria. La hermana de Mario y Óscar Casas ha permanecido ingresada varios días en el hospital aquejada de problemas de salud cuyo origen no se ha desvelado. Lo que si reveló la influencer es que estaba siendo sometida a pruebas para "descartar cosas graves". "Me toca otro día más aquí. Pero descartando cosas graves y quizás, finalmente, sea inflamación del hígado, aún faltan los resultados de algunas pruebas (realmente me han cogido cariño y no quieren que me vaya y no saben cómo hacerlo)", escribía en su redes.

"Un día más en la oficina, me ha tocado el desayuno. ¿Hola?", decía en un vídeo cargado de humor en el que mostraba dos paquetitos de galletas María junto a un té. Horas después hacía lo mismo con la comida: "Bueno, bueno, por favor, qué pintón tiene esta comida. Igualito a la hamburguesita que tengo aquí abajo", afirmaba mientras mostraba el puré y el pollo con zanahoria que tenía como almuerzo.

Pero la mejor de las noticias no se hacía espear: "De vuelta a casa (a cuidar mi alimentación y a la espera aún de muchos resutlado de pruebas que me hicieron). Pero ya en casa. Muchas, muchas gracias por todos vuestros mensajes", escribía junto a una foto en la que aparece también su gato.