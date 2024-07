¿Cuál ha sido motivo de la discusión entre Sardá y Boris Izaguirre en 'TardeAR'?

'TardeAR' vuelve a convertirse en noticia. El programa de Telecincoha vivido un intenso enfrentamiento entre Xavier Sardà y Boris Izaguirrea raíz de unas declaraciones sobre la posible bisexualidad de Álvaro Muñoz Escassi. La controversia se originó en medio del análisis de la relación del jinete con su expareja María José Suárez y su vida amorosa.

El debate se intensificó cuando Sardà especuló sobre la orientación sexual de Escassi, refiriéndose a él como "casi heterosexual", mientras que Cristina Tárrega lo describió como "heterocurioso". Por su parte, Boris Izaguirre aprovechó este momento para abordar la bisexualidad, subrayando que existe un "miedo arraigado hacia esta orientación sexual", especialmente entre las generaciones mayores. Además, el periodista compartió su experiencia personal, revelando que en su juventud se identificó como "homosexual por temor a reconocer su bisexualidad". En su intervención, destacó que "las nuevas generaciones abordan la bisexualidad con mayor naturalidad" y sin los prejuicios que prevalecen entre los mayores.

Pese al discurso de Izaguirre, aplaudido por muchos compañeros, los colaboradores del programa cambiaron de tema, centrando la discusión en la posibilidad de que Escassi mantuviera una relación abierta. Sin embargo, Sardà insistió en volver a la cuestión de la bisexualidad del jinete, lo que llevó a Izaguirre a reiterar su postura: "Una generación tiene un conflicto con la bisexualidad, cuando las nuevas personas, los jóvenes, no lo tienen". Boris señaló que la letra 'B' en LGTBIQ+ representa la bisexualidad, subrayando que los jóvenes no enfrentan los mismos problemas de aceptación que las generaciones anteriores. "La gente joven no tiene ese problema de la bisexualidad que acarreamos nosotros y que no hemos sabido evolucionar en ese sentido. No les importa tanto", añadió.

Boris Izaguirre en 'TardeAR' Telecinco

Sin embargo y aunque las aguas parecían calmadas, el debate alcanzó su punto más álgido. Sardà acusó a Izaguirre de desviar el tema central. "Estamos hablando de Escassi y tú estás haciendo aquí un mitin", recriminó Sardà, desatando una discusión abierta entre ambos. Pese a la tensión, que se prolongó unos minutos y desconcercó a los espectadores, los colaboradores continuaron el debate.

Escassi lo ha dejado claro

El jinete y jugador de polo, quien ha sido objeto de especulaciones sobre su orientación sexual, ha declarado en varias ocasiones que no es bisexual: "No soy bisexual, a mí me gustan las mujeres y la gente que me conoce lo sabe".