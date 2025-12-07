Los concursantes de ‘OT’ reaccionan en directo a la retirada de España de Eurovisión 2026

Los alumnos de ‘Operación Triunfo’ vivieron este sábado un momento totalmente inesperado cuando Inés Hernand irrumpió en la Academia para darles una noticia de máxima actualidad. Aunque los concursantes no suelen recibir información del exterior, la presentadora quiso comunicar personalmente la retirada de España de Eurovisión 2026, una decisión que ha sacudido el panorama musical y televisivo.

“Os traigo una noticia de rabiosa actualidad”, anunció Hernand antes de desvelar el titular. La frase bastó para poner en alerta a Claudia, Cristina, Guille, Guillo, Tinho y Olivia, que no tardaron en mostrar inquietud. Acto seguido, la presentadora soltó la bomba: “España no se presenta a Eurovisión 2026”. La reacción fue inmediata: expresiones de sorpresa, silencios tensos y miradas entre los compañeros para comprobar si habían oído bien.

El más rápido en pronunciarse fue Tinho, que acogió la noticia con serenidad: “Me parece magnífico. Supongo que es por la movida de Israel”, comentó. Hernand confirmó que la decisión se enmarca en el boicot cultural que promueven España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda, tras la permanencia de Israel en el festival pese a las denuncias internacionales por la situación en Gaza, donde las víctimas superan las decenas de miles. La presentadora explicó que Eurovisión “debería ser un punto de unión y no de lo contrario”, y recordó que un precedente similar ocurrió en 2022 con la exclusión de Rusia.

Aun así, las reacciones de los concursantes fueron más bien contenidas, sin grandes posicionamientos ni debates prolongados. Hernand intentó conocer sus opiniones, pero salvo algún comentario puntual, predominó la cautela ante una noticia que ninguno esperaba escuchar dentro de la Academia.

El comunicado llega después de que, el 4 de diciembre, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) rechazara someter a votación la continuidad de Israel en el certamen. Tal y como habían advertido, los cuatro países que reclamaban esa votación oficializaron entonces su retirada de Eurovisión 2026.