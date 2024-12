Cristina Pedroche avisa que "no estamos preparados para vislumbrar su vestido de Nochevieja"

La expectación con su vestido ha ido creciendo año a año, siendo ya un clásico del 31 de diciembre, como comer lentejas al mediodía o ponerte una prenda interior de color rojo para entrar en el año próximo con mucha suerte. Cristina Pedroche admitió en el pasado que la elección del vestido le ha dado más complicaciones de las esperadas en su última prueba de vestuario, realizada a menos de un mes de que suenen los cuartos en la Puerta del Sol pero ayer en laSexta reconoció en "Zapeando" que los telespectadores no estamos preparados para el vestuario que ha elegido la vallecana para la entrada del año 2025.

La expectación está por las nubes

Cristina Pedroche ha confesado que, aunque suele repetirlo cada año, este “es el año más especial” para ella, ya que el vestido que lucirá en las Campanadas es un fiel reflejo de sus inquietudes. La presentadora trabaja mano a mano con Josie, director artístico y su gran aliado en moda, para que el concepto que propone se plasme tal y como ella lo imagina. “La idea siempre es mía, pero me dejo asesorar por Josie, que es quien sabe de moda y es un visionario”, explica Pedroche. En los últimos meses, la colaboradora de "Zapeando" ha dado algunas pistas para generar expectación, pero pocos conocen el secreto del vestido. “Solo lo saben mi hija, Josie y las personas que han estado involucradas”, revela, añadiendo que este año ni siquiera lo ha compartido con sus padres ni con su marido, Dabiz Muñoz. Con entusiasmo, la madrileña insiste: “Lo digo siempre y parece que me repito, pero no estáis preparados para este vestido. Es el año que más Pedroche hay”. En menos de dos semanas, finalmente, el público podrá descubrirlo.

Atresmedia ya ha revelado quiénes serán los encargados de despedir el año en sus dos canales principales, Antena 3 y La Sexta. Según la información confirmada por Atresmedia al periódico La Razón, Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a formar la icónica pareja en Antena 3 para recibir el 2025 desde la Puerta del Sol, consolidando una tradición que ya lleva nueve años consecutivos. Por otro lado, laSexta apostará una vez más por Cristina Pardo y Dani Mateo, que repetirán como la pareja para la última noche del año por cuarto año consecutivo. En 2023, Pedroche y Chicote lograron un récord histórico con un 39% de share y 6.666.000 espectadores, lo que los colocó por encima de sus competidores y confirmó el atractivo de esta pareja televisiva. Además, en el minuto exacto de las campanadas, Antena 3 alcanzó el 34,4% de cuota de pantalla y más de 5,6 millones de espectadores, consolidando su liderazgo. El año pasado, las Campanadas con Pardo y Mateo alcanzaron una cuota del 4,8% y fueron vistas por 727.000 espectadores, un dato positivo para el canal.