Cristina Pedroche confiesa el nombre que nunca pondría a su futuro hijo y por qué

Cristina Pedroche ha vuelto a ser protagonista en 'Zapeando', donde ha compartido más detalles sobre su embarazo y la búsqueda del nombre ideal para su bebé. La colaboradora de laSexta ha confirmado que está esperando un niño y ha descartado por completo una opción sugerida por su familia: llamarle David, como su pareja, el chef Dabiz Muñoz.

Durante la emisión del programa de este viernes, el presentador Dani Mateo ha pedido a los espectadores que enviaran sugerencias de nombres para el hijo de Cristina Pedroche, con dos condiciones específicas: que fueran cortos y vascos. La respuesta del público ha sido masiva, con propuestas como Adur, Ibai, Lander y Unai. Sin embargo, la colaboradora madrileña ha mostrado especial interés por dos en particular: Aritz e Iraitz. A pesar de su entusiasmo, ha descartado Aritz debido a su vínculo con el chef Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz, con quien comparte una relación cercana. "No quiero mezclar hijos de cocineros", ha bromeado ante sus compañeros.

Por otra parte, Cristina Pedroche ha explicado que aún no ha tomado una decisión definitiva y que planea utilizar un método particular para elegir el nombre definitivo de su hijo. "Voy a esperar a que el niño dé patadas. Le iré diciendo nombres y, cuando vea que hay una patada interesante, diré: 'Pues es este'", ha confesado. Asimismo, la presentadora de Atresmedia ha admitido que inicialmente pensaba que tendría una niña y que ya había elegido un nombre femenino. "Le decía a Laia (su hija mayor) 'tu hermanita', pero resulta que es un hermanito", ha comentado con humor.

'Zapeando' Atresmedia

Entre las opciones sugeridas, Cristina Pedroche también ha mencionado que su familia le había propuesto llamar al bebé David, en honor a su pareja. Sin embargo, la comunicadora vallecana ha rechazado esta idea de inmediato. "Mis padres me dicen que le llame David, como el padre. Pero es que no quiero tener dos David en casa", ha explicado. Además, ha bromeado con la posibilidad de que el nombre completo fuera "David Pedroche", aunque ha asegurado que esta opción no está en sus planes. En otro orden de cosas, la vallecana también ha revelado en 'Zapeando' que está viviendo esta segunda maternidad de manera distinta a la primera. Ha compartido con su psicóloga que experimentó una especie de "duelo" al enterarse de que no era una niña, un sentimiento común en muchas mujeres que se imaginan a su bebé de un sexo determinado antes de conocer la realidad.