Esta es la ciudad donde mejor se come en España, según Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz es reconocido por ser el mejor chef del mundo o así es como lo ha reconocido numerosas veces el premio 'The Best Chef Award'. El chef madrileño ha cautivado a miles de personas en todo el mundo con sus diferentes técnicas culinarias y sus famosos restaurantes, DiverXo y RaviXo. Desde que abrió sus propios negocios en Madrid, Dabiz Muñoz se ha coronado con cuatro Estrellas Michelín y cuatro soles de la Guía Repsol, algo que ha lanzado aún más su fama mundial.

A día de hoy sigue abierto el debate sobre dónde se come mejor en España, una batalla en la que las diferentes ciudades se autoproclaman vencedoras con sus platos más tradicionales como es el caso de la fabada en Asturias o la paella en Valencia. Sin embargo, este dilema podría haber sido resuelto por el chef madrileño, Dabiz Muñoz, el cual ha querido dejar claro cuál es su opinión al respecto.

Madrid, la mejor ciudad para comer en España

A pesar de tener un gran gusto por toda la gastronomía del mundo y sobre todo por la española, el mejor chef del mundo ha hecho su elección acerca de la mejor ciudad para comer en España. Aunque es un claro amante de las paellas valencianas, el gazpacho andaluz o las migas extremeñas, Dabiz Muñoz tiene claro que como en casa en ningún sitio, por lo que Madrid se queda con el primer puesto.

La gran variedad de platos y establecimientos donde poder disfrutar de una excelente experiencia gastronómica en Madrid, es una de las cosas que más ha cautivado al chef y la posibilidad de poder elegir entre un restaurante u otro dependiendo de la hora del día y el menú es considerada una de las mayores virtudes a la hora de viajar a una ciudad.

Tal y como afirmaba Dabiz Muñoz en sus redes sociales, "no hay un plan mejor, comer cocido madrileño con amigos y hablando de pádel" y es que no le vamos a quitar razón con lo bien que sienta un buen cocido en tres vuelcos para hacer frente al frío en esta época del año. Sin embargo, esta elección no quita posibilidad a que cualquier otra ciudad española esté entre las mejores gastronomías, puesto que la elección de Dabiz Muñoz no significa nada más que una opinión de un buen chef.

Los mejores platos de la gastronomía española por Comunidad Autónoma

La gastronomía española puede presumir de ser una de las más queridas a nivel mundial, ya que existen platos de todas las combinaciones repartidas por todo el territorio nacional. Por eso, aquí van algunas de las recetas más famosas de cada Comunidad Autónoma.

Andalucía: Gazpacho y Salmorejo. Ambos son un emblema de las sopas frías españolas, muy consumidos en verano y la única diferencia entre ellos son los ingredientes: el primero se elabora con pimiento, pepino, ajo, aceite de oliva… y el segundo mediante un majado de tomate, miga de pan, aceite de oliva, ajo y sal.

Murcia: Zarangollo. Sus protagonistas son dos productos clásicos de la huerta murciana: el calabacín y la cebolla, aunque hay alguno por ahí que también le añade patata.

Extremadura: Migas. De ser comida de supervivencia a convertirse en uno de los manjares más demandados, se elaboran con pedazos de pan tostado con carne y verduras picadas. En muchas ocasiones, se acompañan de uno o dos huevos fritos.

Castilla-La Mancha: Pisto. Compuesto por tomates, pimientos verdes y rojos y calabacín, se puede presentar frito o con caldo. Existen muchas variantes, ya que hay gente que le añade: huevo frito, jamón, aceitunas negras, cebolla…

Comunidad Valenciana: Paella. Existen miles de variedades, pero dicen que sus ingredientes originales son los siguientes: arroz, aceite, pimentón, pollo, conejo, garrofón, tomate, agua, sal y azafrán.

Comunidad de Madrid: Cocido. Uno de los manjares más cotizados cuando llega el frío, el cocido se compone originalmente de tres vuelcos: sopa, garbanzos y verduras y finalmente, la carne. Se suele cocinar en ollas de barro a fuego lento.

Castilla y León: Cochinillo Asado. Esta receta tan popular de la cocina española, se sirve con la piel crujiente y es la fórmula más famosa de la provincia de Segovia.

Aragón: Ternasco. Un cordero joven con denominación de origen que es un orgullo entre los locales. Puede cocinarse asado con patatas, en solomillo o relleno.

Cataluña: Calçots. Son cebolletas de unos 20 centímetros típicas de Cataluña se cocinan al fuego, van acompañadas de salsa romesco y, aviso a delicados, se comen con las manos.

La Rioja: Menestra. Se trata de un surtido de verduras, que pueden presentarse simplemente cocidas y aliñadas con aceite, no tiene un número limitado de ingredientes: se adapta en función de los vegetales disponibles cada temporada.

Navarra: Pimientos Rellenos. Su ingrediente estrella es, claro, el pimiento del piquillo, una variedad autóctona de la Comunidad Foral de Navarra que suele rellenarse con una masa compuesta por bechamel y bacalao.

País Vasco: Bacalao al pil pil. Es la especialidad culinaria vasca más famosa, por lo que es obligatorio tener a mano guindilla, ajo y aceite de oliva.

Cantabria: Cocido Montañes. Compuesto por alubias blancas, berza y compango (costilla adobada, tocino, chorizo, morcilla), rebosa de un alto valor calórico.

Asturias: Fabada. Las fabes (alubias blancas) se cuecen hasta que se consigue una textura mantecosa y, el compango puede servirse junto o aparte.

Galicia: Empanada. Compite con recetas como el pulpo (a la gallega, claro) y con delicias como los percebes. Su masa se hace tradicionalmente con harina, agua tibia, levadura, sal y un poco de aceite. Se rellena de atún, bacalao con pasas, zamburiñas o berberechos.

Islas Canarias: Papas arrugadas con Mojo picón. Son esos tubérculos de piel arrugada que se acompañan de una salsa hecha a base de pimiento, ajo, aceite, comino, piconas, vinagre y sal.