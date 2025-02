Cristina Pedroche revela el sexo y el nombre de su segundo hijo

Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una gran noticia. La colaboradora de 'Zapeando', que se encuentra en su cuarto mes de embarazo, ha desvelado en directo en el programa de laSexta tanto el sexo de su bebé como el nombre que baraja para él. Con una gran sonrisa y visiblemente emocionada, Pedroche ha anunciado que espera un niño, lo que significa que junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, formarán la "parejita", ya que la pareja ya tiene una hija llamada Laia.

El momento de la revelación ha llegado de forma natural durante la emisión del programa que presenta Dani Mateo, cuando sus compañeros le preguntaron si ya conocía el sexo del bebé. "¡Es niño!", ha exclamado Cristina con evidente alegría. La noticia ha sido recibida con aplausos y felicitaciones por parte del equipo de 'Zapeando' y la audiencia. Tras compartir la noticia, ha llegado la pregunta inevitable: "¿Tenéis ya nombre decidido?". Pedroche ha confesado que todavía no tiene una decisión definitiva, pero que prefiere nombres cortos y de origen vasco. Sus compañeros, entre bromas y sugerencias, han propuesto algunos nombres que cumplen con sus requisitos. Entre ellos, dos destacaron especialmente: Bai y Unai. La presentadora ha sonreído al ver las propuestas y no ha descartado que uno de esos nombres pueda ser el elegido. Sin embargo, ha dejado claro que aún no está completamente decidido y que lo consultará con su marido antes de hacer una elección definitiva.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz Gtres

Por otra parte, durante el programa, Pedroche ha vuelto a mostrar su incipiente barriga de embarazada, algo que ha hecho en varias ocasiones con orgullo. Para la ocasión, ha elegido un look compuesto por un pantalón vaquero y una blusa blanca anudada bajo el pecho, que le permitía lucir su tripa con naturalidad. Además, la periodista madrileña llevaba un 'llamador de ángeles', un colgante característico de algunas embarazadas que ha generado curiosidad y comentarios entre sus compañeros.

Cristina Pedroche en la presentación de su libro. Gtres

Desde el nacimiento de su primera hija, Laia, Pedroche ha mostrado una gran implicación en su faceta como madre. Su experiencia en la maternidad la llevó incluso a escribir un libro en el que compartió sus vivencias y reflexiones sobre la crianza. Asimismo, sus redes sociales se han convertido en un espacio donde comparte consejos sobre educación, alimentación y bienestar infantil. Con la llegada de su segundo hijo, se espera que continúe compartiendo su experiencia con la misma cercanía y transparencia que la caracteriza.