Cuatro recupera "Lo sabe, no lo sabe" y lanza su primer spot

En un nuevo intento de Mediaset de recuperar terreno en las audiencias, el grupo de comunicación de la calle Fuencarral vuelve a repescar un antiguo formato que llevaba en el baúl de los recuerdos más de 10 años. "Lo sabe, no lo sabe" regresa a Cuatro, y esta vez el maestro de ceremonias será distinto, ya que Juanra Bonetse encuentra inmerso en varios productos del grupo rival de Mediaset, Atresmedia.

Nuevo presentador

"¿Quieres ganar hasta 50.000 euros sin responder ni una sola pregunta?, No necesitas saber la respuesta, solo necesitas encontrar a quienes la sepan o no", son las palabras con las que Xuso Jones empieza la nueva promoción del concurso de Cuatro. El artista murciano será el nuevo conductor del espacio de Mediaset en el que repartirá hasta 50.000 euros en premios. "A veces vas a tener que confiar en tu intuición y encontrar alguien que lo sepa y otras apostar por quien tú piensas que no tiene ni idea. Tú mandas. Tú decides si lo sabe o no lo sabe", anima así a una joven para que participe en el spot publicitario.

Según se describe en el video, los participantes del concurso deberán enfrentar cinco preguntas de cultura general. Sin embargo, no serán ellos quienes las respondan, sino que deberán buscar a personas al azar en la calle para que lo hagan. El concurso dependerá en gran medida de la espontaneidad, los reflejos y, sobre todo, la intuición de los concursantes.

Una estrella televisiva

Mediaset ha apostado por el murciano de 35 años, Xuso Jones, que tras participar en "Tu Cara me Suena", "La Voz" o "Masterchef Celebrity", ahora da el salto a la condución de programas, habilidad en la cual ya tiene bastante experiencia, siendo su primera prueba de fuego con "Operación Triunfo 2023" y el podcast "Poco se habla", que sigue presente en el día de hoy.