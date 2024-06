Xuso Jones habla por primera vez de su boda: "Es el amor de mi vida"

El cantante murciano se ha casado secreto en una boda privada. Aunque lleva más de una década en el mundo de la música y como creador de contenido en redes sociales, Xuso Jones siempre ha mantenido en la más estricta intimidad su vida privada.

En un reciente evento organizado por Warner Park Beach, Xuso Jones era preguntado por su enlace. El cantante se ha sincerado y entre risas por el apuro de la periodista señalaba: "Que se pone roja ella! Me voy a poner rojo yo, que no estoy acostumbrado a que me preguntéis por esto".

Xuso Jones. Jesus Briones GTRES

"Sí, me casé el 25 de mayo y fue, te lo juro, uno de los mejores días de mi vida. Me hubiese gustado que hubiese durado cuatro días, yo no sé como no lo hice así. Eso es muy importante, porque la gente se pelea. Mis amigos me decían 'Oye, ¿lo tenéis todo controlado? Yo yo decía que iba todo de maravilla", confesaba, destacando que se tomó todo lo relativo a los preparativos "con mucha calma y mucha tranquilidad".

Además, Jones ha hablado de la luna de miel: "Vengo morenico, estoy hablando de más, de la luna de miel". "Era una cosa íntima para mí y para mi familia, y de repente me la habéis liado, la gente me llamaba para preguntarme que por qué no les había invitado. ¡Ya me la habéis liado la prensa!", ha confesado con su humor habitual.

Con respecto a la identidad de su pareja no ha querido decir nada, aunque se sabe que es anestesista de profesión y que en palabras del propio Xuso "es el amor de mi vida".