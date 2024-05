Eduardo Navarrete sorprende en 'El Hormiguero' con sus nuevos cambios estéticos: "Estoy en un proceso de masculinización"

'El Hormiguero', ha recibido en su entrega de mitad de semana al reconocido diseñador de moda español, Eduardo Navarrete. En esta ocasión, Navarrete ha visitado el programa de Pablo Motos para promocionar su nuevo libro: "Cabaret y vestidos de escándalo". Esta obra, una autobiografía que narra la historia detrás de sus diseños más emblemáticos, ha estado disponible en las librerías desde este 8 de mayo.

Durante la entrevista, Pablo Motos elogió a su invitado al notar su apariencia renovada, a lo que Navarrete respondió con humor diciendo que se encontraba en proceso de "masculinización". Este comentario desató la curiosidad del público y Motos, quien continuó indagando sobre los procedimientos estéticos que el diseñador se había sometido.

Navarrete, conocido por su personalidad extrovertida, compartió detalles sobre su transformación: "Me estoy quitando la boca, estoy perdiendo los labios, me he operado la nariz, que duele mucho. Unos retoquitos para venir aquí". Aunque bromeó sobre la extensión de sus procedimientos, destacó que "no promovía la cirugía estética, sino que buscaba sentirse mejor" consigo mismo.

El diseñador también recordó su época como travesti, mencionando cómo se le conocía: "Me llamaban La Nenuco porque era joven, fresca y para todos los públicos. Yo quería ser Norma Duval y actuar en el Folies Bergère y en los escenarios encontré el mío". Además, expresó su pasión por el espectáculo y el deseo de ser unavedette, una figura que domina múltiples habilidades artísticas.