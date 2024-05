"El Hormiguero" recibe esta noche a uno de los diseñadores más trasgresores de la moda española

Llega el ecuador de la semana y en “El Hormiguero” recibirá la visita de una de las personalidades más extrovertidas y risueñas de la moda española. El diseñador Eduardo Navarrete volverá a pisar el plató de uno de los buques insignias de Antena 3 para promocionar su ópera prima, “Cabaret y vestidos de escándalo”, con el que se aventura el alicantino en el mundo de las letras.

¿Otra polémica?

Será la segunda vez que Eduardo Navarrete visite "El Hormiguero" después de su polémica aparición el año pasado, donde reveló haberse sometido a operaciones estéticas para mejorar su aspecto físico. Durante el programa, Pablo Motos lo invitó a mostrar los resultados, lo que Navarrete aceptó con entusiasmo. Sin embargo, esta revelación generó críticas en las redes sociales, especialmente después de admitir que había intentado cambios naturales con dieta y ejercicio antes de recurrir al bisturí. Esta confesión no fue bien recibida por el público, que expresó su desaprobación en las redes.

¿De qué trata su primer libro?

Eduardo Navarrete revela en su autobiografía la historia detrás de sus diseños más emblemáticos. Abriendo su corazón y su vida, Navarrete comparte anécdotas hilarantes y emocionantes que han marcado su carrera. Desde su aspiración inicial de ser una vedette hasta convertirse en una figura magnética en el mundo de la moda, el diseñador español ofrece una mirada íntima al pasado, presente y futuro de su vida y trabajo. Su libro no solo destaca momentos glamorosos con celebridades, sino también revela los desafíos y las alegrías de la industria. Navarrete, conocido por su singularidad, no solo comparte sus secretos e inspiraciones, sino que también ofrece consejos prácticos para recrear sus diseños en casa. Esta autobiografía no solo ofrece una visión única de la moda, sino que también es un tributo a la creatividad y la pasión de Navarrete por su arte.