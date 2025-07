Edurne y Lola Índigo cierran la segunda noche de Asaltos de 'La Voz kids'

Ana Mena ha sorprendido esta semana siendo anunciada como la nueva coach de 'La Voz Kids' pero de momento el certamen musical de Antena 3 se centra en la presente edición que anoche vivió su segunda noche de Asaltos con los equipos de Edurne y Lola Índigo. Ambas arrancaron la gala con sendas actuaciones junto a sus asesores: Edurne, con Natalia Lacunza, regaló un momento de gran sensibilidad al interpretar juntas ‘Todo lamento’ y ‘La Culpa’, una doble actuación que desbordó delicadeza y conexión vocal. En el extremo opuesto del espectro emocional, Lola Índigo y RVFV encendieron el plató con ‘Casanova’, desplegando complicidad y una energía desbordante que puso al público en pie. Fue una noche vibrante donde no solo brillaron las voces infantiles, sino también la estrategia y la intuición de los coaches. Prueba de ello fueron los robos: David Bisbal cumplió con su robo obligatorio y apostó por Daniela Blasco del equipo de Edurne, mientras que Kapo, asesor de Manuel Turizo, fue más rápido que nadie y se adelantó para robar a Javier, del equipo de Lola, consolidando un movimiento inteligente y sorpresivo.

Una nueva noche llena de emociones y tensiones

La noche fue especialmente intensa para Lola Índigo, quien vivió sus Asaltos acompañada de RVFV. Su equipo se destacó por la energía y el carácter de sus integrantes, con actuaciones que marcaron la diferencia por su estilo propio y una carga emocional muy potente. Finalizada la ronda, Lola optó por compartir la responsabilidad de la decisión con su asesor, y fue RVFV quien anunció el pase directo de Lucía. La joven emocionó desde el primer momento con su interpretación de ‘Maybe This Time’, y su reacción entre lágrimas y sonrisas fue uno de los instantes más genuinos de la noche. Para la temida Zona Roja, Lola situó a David Gómez, Carolina y Javier, aunque este último no permaneció allí por mucho tiempo. Kapo, rápido en reflejos, pulsó el botón y robó a Javier tras su interpretación de ‘Nana del caballo grande’, valorando su autenticidad y valentía artística. Fue un gesto celebrado por todos. Finalmente, David Sarnago se unió a la zona de peligro como el cuarto talent, dejando al equipo de Lola definido.

Edurne vivió una noche intensa y emotiva, marcada por actuaciones llenas de matices y una fuerte conexión artística. Junto a su asesora, Natalia Lacunza, formó un tándem que apostó por la sensibilidad como hilo conductor del equipo. Cada talent del grupo ofreció una actuación personal, mostrando madurez y crecimiento en el escenario. La decisión no fue nada fácil, pero Edurne se inclinó por Manuel, cuyo equilibrio entre técnica y emoción lo llevó directamente a la Semifinal. A la Zona Roja envió a Daniela Niebla, Clara Matilda e Isabel, decisión que mantuvo al público en vilo hasta el momento del robo. David Bisbal, obligado a usar su único robo en esta fase, no dudó en pulsar por Daniela Niebla, asegurando su pase inmediato a la siguiente fase y provocando una gran ovación en plató. Tras ese giro, Edurne completó la zona de peligro con María Eugenia, dejando así a tres talents pendientes de la resolución final.