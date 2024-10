La estela del "caso Errejón": una exdiputada de Podemos denuncia haber sido apartada tras denunciar por acoso a un miembro de la dirección de IU

La renuncia de Íñigo Errejón, tras una serie de denuncias de jóvenes que lo acusan de acoso o agresión sexual, ha causado gran revuelo en el panorama político español. Las acusaciones y la dimisión del exportavoz de Sumar en el Congreso han puesto de relieve la dificultad de denunciar estos abusos en entornos políticos y la necesidad de medidas efectivas contra el acoso en las instituciones.

Aislada del partido

Este lunes, el programa "La mirada crítica" contó con Sol Sánchez, exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, quien compartió su experiencia tras denunciar a un miembro de la dirección de Izquierda Unida por acoso. Según relató Sánchez, desde el momento en que presentó su denuncia, su carrera política comenzó a complicarse. “Poco a poco, me fueron aislando, y ni siquiera contaba con un espacio adecuado para trabajar”, explicó, denunciando las represalias indirectas que sufrió en su entorno laboral. En el plató de Telecinco, Sánchez analizó también el caso de Errejón y la reciente denuncia de la actriz Elisa Mouliaá, resaltando la importancia de contar con estructuras de apoyo para las víctimas dentro de las organizaciones políticas. "Escucho muchos comentarios sobre quién sabía y quién no, o por qué se ocultó. No se pueden denunciar rumores; se denuncia cuando alguien alza la voz”, argumentó.

Para Sánchez, es fundamental que los partidos políticos implementen mecanismos para prevenir y actuar frente al acoso. "Los partidos deben cumplir las leyes. Necesitamos protocolos de acoso y un buzón de denuncias para que las víctimas puedan denunciar sin miedo a represalias", afirmó. La presentadora Ana Terradillos, interesada en las repercusiones de su denuncia, le preguntó si había sido apartada de su partido por hacer pública la situación. Sánchez respondió tajante: "Sí, por eso mucha gente no se anima a denunciar. Si tu vida se va a convertir en un infierno y las represalias serán contra ti…", espetó finalmente la ex política de Podemos.