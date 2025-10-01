'Esa Diva' resurge en 'Bailando con las estrellas' Finlandia: un concursante bailó la canción de Melody

"Una diva resurge bailando con más fuerza que un huracán..." como la canción con la que Melody representó a España en la 69ª edición del Festival de Eurovisión celebrada en Suiza, que ha calado hondo a nivel europeo, no obstante su puesto 24 y los escasos 37 puntos que recibió la propuesta el pasado mes de mayo.

Y muestra de ello es el formato 'Bailando con las estrellas' de Finlandia (Tanssii Tähtien Kanssa), que ha elegido el tema 'Esa Diva' para una de las actuaciones de sus bailarines, aunque el pasado mes de mayo el país no otorgara ningún voto a la artista española en el certamen europeo.

Todo ocurrió el pasado fin de semana y los protagonistas fueron Mikko Silvennoinen, un presentador de televisión, periodista y productor finlandés que desde 2016 participa como comentarista en la preselección de Finlandia, así como comenta el Festival de Eurovisión para la cadena de su país. Por otro lado, su compañero en la pista de baile fue el bailarín profesional de salón y latino con amplia experiencia en competiciones, Matti Puro, tal y como ha recogido 'El Español'.

Ambos defendieron la canción de Melody sobre el escenario con un paso doble y ataviados con unos faldones dorados. Según ha compartido el programa en sus redes sociales, con este baile, ambos querían trasladar el siguiente mensaje: "Sé exactamente quien eres".

Sin embargo, la pareja tuvo peor suerte que la artista sevillana en Eurovisión y, aunque el jurado alabó la actuación que habían presenciado, admitiendo que no habían visto nada igual hasta el momento, al final de la noche resultaron ser el dúo expulsado.