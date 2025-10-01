Noemí Galera desvela su mayor miedo tras la expulsión de Iván Rojo en 'OT 2025'

La audiencia le otorgó el último pase para entrar en 'Operación Triunfo 2025' (OT 2025) y de nuevo el público fue quien le arrebató el sueño de continuar en la Academia. Este lunes, Iván Rojo fue el primer concursante en decir adiós al programa tras estar nominado y recolectar tan solo un 16% de los votos, frente al 84% de apoyo que recibió Claudia Arenas. A pesar de su breve paso por la presente edición, el vallisoletano ha sido uno de sus grandes protagonistas por sus polémicas, algo que preocupaba y mucho en el seno de la dirección.

Noemí Galera se pasó este martes por Conexión OT para felicitar por su cumpleaños a Miriam Rodríguez, que en unos instantes habría conversado con el primer expulsado. Preguntada por la presentadora del formato de entrevistas sobre cómo había encajado la salida del aspirante, la directora de la Academia no ocultó su temor a cómo iba a reaccionar Iván Rojo a los comentarios que habían hecho los seguidores durante la semana.

"Esta tarde he estado con él y teníamos mucho miedo de cómo podía reaccionar al ver todo lo que se ha estado diciendo en redes sobre él", admitió la catalana, más calmada porque tras hablar con él comprobó que se lo estaba tomando "con sentido del humor" y estaba "contento con lo que ha hecho".

Sin ir más lejos, tras salir del programa, el exconcursante del talent show de Amazon Prime Video atendió a los medios de comunicación, donde matizó que aún no había tenido tiempo para ver todas las redes sociales, pero que su primera reacción fue de "sorpresa", aunque después se lo tomó con humor: "Creo que en la vida estamos para reírnos y vivir sin dramatismo. Si conseguimos reírnos de nosotros mismos, me parece un logro súper acertado".

Una polémica y un meme tras otro

El nombre de Iván Rojo difícilmente será olvidado por los fans de OT que en varias ocasiones lo hicieron trending topic en X. El primer expulsado del concurso producido por Gestmusic comenzó con mal pie al asegurar que después del concurso llegarían a hacer un WiZink. Un desafortunado comentario por el que se le calificó de arrogante.

Asimismo, la actitud del concursante ha sido reprendida directamente por Noemí: "Me fastidia que hayas estado durante mucho tiempo intentando entrar aquí y que cuando has entrado, has estado pendiente de si ahora te enfocan o ahora no, ahora esta canción no sé qué... Viéndole a todo la parte negativa en lugar de decir: 'Hostia, por fin lo he conseguido".

La bola comenzó a hacerse más grande, siendo carne de memes, cuando expresó que su ciudad, Valladolid, seguro que estaba empapelada con su cara, así como "el Ayuntamiento forrado" y que los 300.000 habitantes que hay en Valladolid le iban a votar: "Va a ver mucha implicación, yo fui a la tele, a periódicos".

Por otro lado, antes de la gala 2, también protagonizó un debate sobre lenguas cooficiales que estuvo en el centro de las críticas. De hecho, fue quien lo inició al asegurar que si viajaba a Mallorca y no entendía el idioma, deberían dirigirse a él en castellano porque "no es una lengua oficial". La respuesta no se hizo esperar y Max y Tinho defendieron que, en comunidades con lenguas propias, lo normal es que los trabajadores hablen tanto la lengua local como el castellano: "Eres tú el que ha ido a su región a buscar una oportunidad. Lo normal es que respetes su cultura y su idioma y busques aprenderlo".