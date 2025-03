Un expresentador de 'El Tiempo' carga contra Iker Jiménez por su tuit sobre AEMET: "A sus programas no habrán llegado las clases de..."

Iker Jiménez ha vuelto a generar controversia en redes sociales tras publicar varios mensajes en la plataforma X en los que ponía en duda la precisión de las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Sus palabras han provocado respuestas contundentes por parte de meteorólogos y divulgadores científicos, quienes lo han corregido públicamente.

El periodista de Mediaset ha expresado su escepticismo sobre las predicciones de la AEMET con un primer mensaje en el que ha señalado: "Este iba a ser un invierno seco según los expertos. Lo que pasa es que es 'seco remojado'. Nunca vi llover tanto tantos días seguidos. Ni en Vitoria ni en Fuenterrabía. Que ya es decir". En otra publicación, ha cuestionado directamente la información de la agencia meteorológica, citando un tuit en el que la AEMET indicaba que las tendencias en cuanto a precipitaciones no eran concluyentes. "¿Esto es cierto o es fake? Uno ya no sabe", ha escrito el presentador de 'Cuarto Milenio'.

Estas afirmaciones no han tardado en recibir respuesta por parte de expertos en meteorología. Uno de los más contundentes ha sido Arnaitz Fernández, físico, meteorólogo y expresentador de 'El Tiempo' en TVE, quien ha rebatido a Iker Jiménez con datos y explicaciones científicas. "A la nave del misterio no han debido de llegar las clases de principios básicos de estadística, probabilidad y climatología", ha ironizado Arnaitz Fernández, haciendo alusión al término con el que el propio presentador suele referirse a su programa. El meteorólogo también ha aclarado que, en términos meteorológicos, marzo ya pertenece a la primavera y que la predicción no afirmaba que el invierno fuera seco, sino que existía una mayor probabilidad de que lo fuera. Para sustentar su argumento, Arnaitz Fernández ha compartido los registros de precipitaciones en las localidades mencionadas por Iker Jiménez: en Vitoria-Gasteiz se registraron 22 litros por metro cuadrado en marzo, un tercio de la media histórica, mientras que en Hondarribia cayeron 57 litros por metro cuadrado, cuando la media habitual es de 124.

Otro especialista que ha sido Rodrigo González, astrofísico y divulgador en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. En su mensaje, ha criticado la postura de Iker Jiménez al insinuar que las predicciones meteorológicas eran erróneas o poco fiables. "Los datos muestran que el invierno meteorológico (que no es lo mismo que astronómico) ha sido seco y cálido en el conjunto de España, pero para qué explicar nada si puedo aprovecharme de la ignorancia y mala fe de mis seguidores y alimentar así sus ansias de conspiración", ha escrito Rodrigo González con tono irónico. Sin duda alguna, el debate en redes sociales ha avivado la discusión sobre la interpretación de las predicciones meteorológicas y la necesidad de comprender que la meteorología se basa en probabilidades y no en certezas absolutas. Mientras tanto, las lluvias continúan en varias zonas de España, y los expertos recuerdan que la predicción climática no es una ciencia exacta, sino una disciplina que trabaja con modelos de probabilidad y tendencias.