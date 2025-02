Iker Jiménez se pronuncia en estos términos sobre la detención de Frank Cuesta

La detención de Frank Cuesta en Tailandia ha causado un gran revuelo, especialmente entre sus seguidores y amigos cercanos. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el periodista y presentador Iker Jiménez, quien, visiblemente impactado, ha comentado la noticia en su programa 'Horizonte' de Cuatro.

Durante la última emisión de su programa, Iker Jiménez ha compartido una imagen de la supuesta detención del herpetólogo español en sus redes sociales, aunque ha dejado claro que no podía confirmar su autenticidad. "Uno ya no tiene la certeza absoluta si es imagen correspondiente a ese momento o no", ha señalado el periodista vasco, expresando su preocupación por el bienestar de su amigo Frank Cuesta. Asimismo, en el programa de Mediaset, Iker Jiménez ha recordado los desafíos que el extenista español ha enfrentado en los últimos años, desde problemas de salud hasta la difícil situación con su exesposa, Yuyee, quien fue encarcelada en Tailandia en 2014. "Lo de Frank es una historia de resistencia tremenda", ha afirmado el presentador, resaltando su admiración por la fortaleza de 'Frank de la Jungla'.

Por otra parte, su mujer Carmen Porter también se ha mostrado sorprendida por la acusación que enfrenta Frank Cuesta. "Le acusan de posesión ilegal de especies protegidas cuando él tiene un santuario precisamente para proteger a los animales, es algo incongruente", ha comentado en 'Horizonte'. A estos hechos hay que sumar las declaraciones del youtuber Javier Oliveira, amigo de Frank Cuesta, quien ha sido uno de los primeros en dar la noticia de su arresto. Según ha relatado en 'Horizonte', estaba en contacto con el expresentador de televisión cuando ocurrió la redada en su Santuario Libertad. "Había entre 20 y 30 policías revisando todo el santuario", ha explicado. Las autoridades tailandesas han informado que Frank Cuesta tenía en su posesión varias especies protegidas sin la documentación correspondiente, entre ellas nueve nutrias y una serpiente pitón. Según Javier Oliveira, el activista estaba convencido de que su licencia estaba en regla y que todo estaba legalizado. Sin embargo, la policía habría actuado tras recibir una denuncia anónima a través de un correo electrónico.

¿Una persecución en su contra?

Javier Oliveira ha planteado la posibilidad de que Frank Cuesta sea víctima de una persecución. "Yo pienso que hay una persecución detrás, independientemente de que Fran tuviera las cosas reguladas o no. Eso ya lo aclarará él perfectamente cuando salga", ha señalado en Horizonte. Asimismo, el programa 'El programa de Ana Rosa' también ha abordado el caso, entrevistando a Javier Oliveira, quien ha afirmado que la denuncia provendría de alguien cercano a Frank Cuesta. "Esto es una denuncia de alguien que seguramente haya estado con él en el santuario", ha declarado a Ana Rosa Quintana.

Javier Oliveira en 'El programa de Ana Rosa' Mediaset

Mientras tanto, la familia del activista trabaja para conseguir el pago de la fianza que le permitiría salir en libertad. Según Javier Oliveira, su hijo Zorroha estado llevándole comida a la prisión, y Frank Cuesta estaría durmiendo en el suelo. Por ahora, el destino del herpetólogo sigue siendo incierto. Aunque sus seguidores y amigos esperan su pronta liberación, queda por ver cómo evolucionará su situación legal en un país con leyes ambientales muy estrictas.