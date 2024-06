Expulsión definitiva en el peor momento de “Supervivientes 2024”

La travesía de Blanca Manchón en Honduras ha llegado a su fin de forma definitiva. La velera olímpica sevillana se despide del concurso, ya que una vez más no ha contado con el apoyo de la audiencia, que ha preferido a Marieta. Blanca, quien ha estado al borde de la eliminación en varias ocasiones y ha sido salvada por la dirección del programa gracias a repescas sorprendentes, se despidió de sus compañeros con solo el 29% del apoyo del público.

Sin apoyos del público

"Supervivientes 2024" ha acelerado su ritmo en la última semana para dar paso a la edición "All Star" el próximo 20 de junio. Tras la expulsión de Miri el pasado domingo, los concursantes volvieron a nominar en el mismo programa dominical, eligiendo a Pedro García Aguado, Blanca Manchón y Marieta como candidatos a abandonar el concurso. Pedro García,quien se sinceró sobre sus pasadas adicciones en la gala anterior, recibió el cariño del público y fue salvado con un 54% de los votos. La decisión quedó entre dos amigas del programa, Marieta y Blanca Manchón, quienes se enfrentaron este jueves. Marieta obtuvo una victoria contundente con el 71% de los votos, mientras que Blanca solo alcanzó el 29%, convirtiéndose en la nueva expulsada de "Supervivientes 2024".

"He disfrutado mucho, de verdad. Quiero agradecer a todos los que trabajan aquí por las experiencias que nos han brindado y a todo el grupo maravilloso de personas con quienes he compartido estos días, porque me he estado riendo sin parar. Pase lo que pase, me voy con una sonrisa y lo he vivido todo", fueron las palabras de una Blanca emocionada, que ahora se despide del concurso de Telecinco para siempre.